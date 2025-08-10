برلماني: احتلال غزة جريمة مكتملة.. والصمت العالمي مريب

أدان النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، القرار الإسرائيلي بالاحتلال الكامل لقطاع غزة ، واصفًا إياه بالتصعيد الخطير والعدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الإنسانية.

وأعرب الجبلاوي في بيان عن استغرابه الشديد من الصمت الدولي المخزي تجاه المجازر اليومية التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، قائلًا: “كل ثانية تمر في غزة يُزهق فيها روح بريئة، ولا يفرّق رصاص الاحتلال بين رضيع أو شيخ، بين امرأة أو شاب.. والعالم يكتفي بالمشاهدة.”

وشدد الجبلاوي على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهلنا في غزة رغم كل التحديات.

وأكد أن أمن مصر القومي خط أحمر، لا يمكن تجاوزه أو المساس به، مشددًا على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في مواجهة أي تهديد أو تجاوز.