رئيس الوطنية للصحافة يشكر الرئيس على زيادة بدل الصحفيين
الشيخ خالد الجندي يرد على كل من ينكر السنة
مسيرة تعليمية مميزة.. وفاة والد العامري فاروق رائد التعليم الخاص بمصر
وكيل التضامن الاجتماعي ببني سويف: أعتز بتكريم المحافظ وممتن للفترة التي قضيتها معه
اليونان تنتفض في وجه إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية
9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية على الفريق بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري
شروط القبول بكلية الشرطة 2025
تأجيل حجز شقق الإسكان في السويس والمنصورة الجديدة.. ما السبب؟
دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل
الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج
برلماني: احتلال غزة جريمة مكتملة.. والصمت العالمي مريب

النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أدان النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، القرار الإسرائيلي بالاحتلال الكامل لقطاع غزة ، واصفًا إياه بالتصعيد الخطير والعدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الإنسانية.

وأعرب الجبلاوي في بيان عن استغرابه الشديد من الصمت الدولي المخزي تجاه المجازر اليومية التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، قائلًا: “كل ثانية تمر في غزة يُزهق فيها روح بريئة، ولا يفرّق رصاص الاحتلال بين رضيع أو شيخ، بين امرأة أو شاب.. والعالم يكتفي بالمشاهدة.”

وشدد الجبلاوي على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهلنا في غزة رغم كل التحديات.

وأكد أن أمن مصر القومي خط أحمر، لا يمكن تجاوزه أو المساس به، مشددًا على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في مواجهة أي تهديد أو تجاوز.

شاشة ألعاب

عيسى بيومي

