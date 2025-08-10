برلماني: احتلال غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للأمن بالمنطقة

أدان النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بأشد العبارات إعلان الحكومة الإسرائيلية رغبتها بفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم ، أن هذا التوجه المعلن يعكس استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية، التي شملت على مدار الأشهر الماضية عمليات قتل وتجويع وحصار خانق ومحاولات تهجير قسري، فضلا عن إرهاب المستوطنين وضم الأراضي، وهي ممارسات ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتقوض أي جهود دولية أو إقليمية لتحقيق التهدئة والسلام العادل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، منطلقة من ثوابت سياستها الخارجية الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن القاهرة تبذل جهودًا دبلوماسية وسياسية مكثفة لوقف العدوان وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب فهمي، عن تأييده الكامل لموقف اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي أدانت ورفضت إعلان الاحتلال، وطالبت بوقف العدوان فورًا، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد النائب عمرو فهمي ، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفاعل، لإجبار إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف جميع أشكال العدوان والانتهاكات بحق المدنيين، والسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية.