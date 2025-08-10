مندوب فلسطين: قرار الاحتلال بشأن غزة يضرب بعرض الحائط كل القرارات والمطالبات الدولية بإنهائه|فيديو

قال مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية إن برلمان الاحتلال صوت سابقا لاحتلال غزة، وإن إعلان حكومة الاحتلال السيطرة الكاملة على غزة يكشف نتية ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

القانون الدولي

وأضاف مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية خلال اجتماع طارئ إن غزة التي تتعرض للإبادة الجماعية من منظور القانون الدولي لا تزال أرضاً محتلة، وذلك لأن إسرائيل تفرض سيطرة فعلية على حدودها ومجالها الجوي.

القرارات والمطالبات الدولية

وأكد على أن هذا القرار العدواني من حكومة الاحتلال الإسرائيلي يعبر عن نية واضحة لتعميق الاحتلال وترسيخة، ضاربا بعرض الحائط كل القرارات والمطالبات الدولية بإنهائه، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 /7 / 2024.