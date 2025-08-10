اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن من داعمي «فلسطين أكشن» |تفاصيل

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن عن اعتقال أكثر من 460 شخصاً في لندن خلال احتجاج دعماً لجماعة "فلسطين أكشن" المحظورة المؤيدة للفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وفي يوليو، أدرجت السلطات البريطانية حركة "فلسطين أكشن" على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأصبحت العضوية في الحركة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. وكان التجمع في لندن جزءا من حملة شنتها منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" المدافعة عن العدالة.

وقامت الشرطة بقمع المظاهرات المنادية بوقف الإبادة بطريقة عنف لم يسلم منها كبار السن من البريطانيين الذين شاركوا في المظاهرات تضامنا مع قضية غزة الإنسانية.