قمة مُحتملة تجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي.. وألاسكا مسرح مفاوضات السلام

نقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية عن مسئول أمريكي كبير ومصادر مطلعة قولهم إن البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا، حيث سيلتقي ترامب مع بوتين.

وذكر المسئول الأمريكي: «ترامب لا يزال منفتحًا على عقد قمة ثلاثية مع الزعيمين الروسي والأوكراني».

يأتي ذلك فيما قال بيان صادر عن قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا: «نرحب بجهود الرئيس ترامب لوقف القتل في أوكرانيا وإنهاء الحرب العدوانية التي تشنها روسيا، كما نرحب بجهوده لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن لأوكرانيا. ونرى أن الدبلوماسية ودعم أوكرانيا والضغط على روسيا هو النهج الوحيد الذي يمكن أن ينجح».

وذكر البيان أيضًا: «نحن متفقون على أن الحل الدبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية لأوكرانيا وأوروبا، فأوكرانيا حرة في اختيار مصيرها، وطريق السلام لا يمكن تحقيقه من دونها. كما أننا ملتزمون بمبدأ عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة».