احتجاجًا على حرب غزة.. متظاهرون يقتحمون منصة أشهر برنامج ترفيهي «إسرائيلي» | شاهد

اقتحم متظاهرون إسرائيليون منصة أشهر برنامج ترفيه "إسرائيلي" والأعلى في نسب المشاهدة، احتجاجًا على استمرار الحرب على غزة، مُرتدين قمصانًا مكتوبًا عليها "لنخرج من غزة".

وأثارت الصور مفاجأة مدوية بأن يقتحم المتظاهرون المبنى ويستطيعون الظهور أمام الشاشات خلال اقتحامهم.

ويرى المتظاهرون أن حكومة نتنياهو تقود كيانهم إلى الدمار.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRoyaNewsEnglish%2Fstatus%2F1954313719615508543&widget=Tweet

وكانت قد شهدت مدينة تل أبيب، مساء السبت، موجة احتجاجات ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف من الإسرائيليين، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تضمن إعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

تأتي هذه المظاهرات في وقت حساس، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وخطة الحكومة الإسرائيلية لاستمرار احتلال غزة، وسط مخاوف متزايدة على مصير ما تبقى من الرهائن.

وبدأت الاحتجاجات في ساحة "المخطوفين" وسط تل أبيب، امتدت لاحقًا إلى شوارع رئيسية مثل شارع أيالون، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق، وإشعال النيران، ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، تخللها اعتقالات واشتباكات بالأيدي.

كما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين باستخدام الخيالة، فيما اقتحم بعض المحتجين استوديوهات القناة 13 مطالبين بوقف الحرب.

