قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 مشاكل نفسية هتخليك تجوع من غير ما تحس.. تعرّف عليها
رمضان السيد: الأهلي تأثر كثيرًا بغياب إمام عاشور.. ومحمد شريف خارج الخدمة
صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه
12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟
اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن من داعمي «فلسطين أكشن» |تفاصيل
جماهيره الأعظم في العالم.. «فتوح»: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز.. والصفقات الجديدة مميزة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد
شهادة معاون مباحث قسم المعصرة في تجارة وتعاطي عامل للحشيش
بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة
أحمد ناجي: الزمالك أصبح به نظام.. وقرار تعيين جون إدوارد تأخر 20 عامًا
قمة مُحتملة تجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي.. وألاسكا مسرح مفاوضات السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماركا الإسبانية: «صلاح» يُوجّه ضربة موجعة لليويفا بشأن وفاة “«بيليه فلسطين»

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

علّقت صحيفة ماركا الإسبانية على رد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، على تغريدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي قدّم فيها التعازي بوفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، واصفة رد صلاح بأنه “ضربة موجعة” للاتحاد.

رد صلاح على نعي يويفا

وكان يويفا قد نشر عبر منصة “X” (تويتر سابقًا) تغريدة ينعي فيها سليمان العبيد، المعروف بلقب “بيليه فلسطين”، جاء فيها:


 

“وداعًا سليمان العبيد، موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا تُحصى حتى في أحلك الظروف”.


 

محمد صلاح أعاد نشر التغريدة، موجّهًا تساؤلات مباشرة:


 

“هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟”


 

وبحسب ماركا، فإن هذه الكلمات تحمل رسالة واضحة تطالب بكشف الحقيقة الكاملة وراء وفاة اللاعب.

حقيقة استشهاد سليمان العبيد
 

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أعلن استشهاد سليمان العبيد بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدنيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.


 

اللاعب، البالغ من العمر 41 عامًا، كان أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية، وخاض مع منتخب الفدائيين 24 مباراة دولية أحرز خلالها هدفين، واشتهر بمهاراته التي جعلته يُلقب بـ”بيليه فلسطين”.

ماركا: انتقاد مبطن لليويفا

صحيفة ماركا اعتبرت أن صلاح بتعليقه لم يكتفِ بالتفاعل، بل وجّه انتقادًا مبطنًا إلى يويفا، الذي تجنّب ذكر ظروف وفاة العبيد في تغريدته. الصحيفة أشارت إلى أن رد اللاعب المصري يُمثل إحراجًا للاتحاد الأوروبي، خاصة أن سبب الوفاة مرتبط بالقصف الإسرائيلي على غزة.

بهذا الموقف، يواصل محمد صلاح استغلال منصاته للتعبير عن مواقفه الإنسانية، مُسلّطًا الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، ومطالبًا بقول الحقيقة كاملة أمام الرأي العام


 

محمد صلاح ليفربول اخبار محمد صلاح منتخب فلسطين اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

زيوت مستعملة

برلماني يُطالب بإنشاء منظومة رسمية لجمع الزيوت المستعملة

غزة

مستقبل وطن: احتلال غزة يهدد استقرار المنطقة ويقوض السلام

مجلس النواب

تحركات دبلوماسية مصرية نشطة.. نواب: زيارة وزير خارجية تركيا تحول استراتيجي.. وموقفنا من غزة يعبر عن صوت كل العرب

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد