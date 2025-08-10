ماركا الإسبانية: «صلاح» يُوجّه ضربة موجعة لليويفا بشأن وفاة “«بيليه فلسطين»

علّقت صحيفة ماركا الإسبانية على رد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، على تغريدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي قدّم فيها التعازي بوفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، واصفة رد صلاح بأنه “ضربة موجعة” للاتحاد.

رد صلاح على نعي يويفا

وكان يويفا قد نشر عبر منصة “X” (تويتر سابقًا) تغريدة ينعي فيها سليمان العبيد، المعروف بلقب “بيليه فلسطين”، جاء فيها:





“وداعًا سليمان العبيد، موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا تُحصى حتى في أحلك الظروف”.





محمد صلاح أعاد نشر التغريدة، موجّهًا تساؤلات مباشرة:





“هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟”





وبحسب ماركا، فإن هذه الكلمات تحمل رسالة واضحة تطالب بكشف الحقيقة الكاملة وراء وفاة اللاعب.

حقيقة استشهاد سليمان العبيد



الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أعلن استشهاد سليمان العبيد بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدنيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.





اللاعب، البالغ من العمر 41 عامًا، كان أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية، وخاض مع منتخب الفدائيين 24 مباراة دولية أحرز خلالها هدفين، واشتهر بمهاراته التي جعلته يُلقب بـ”بيليه فلسطين”.

ماركا: انتقاد مبطن لليويفا

صحيفة ماركا اعتبرت أن صلاح بتعليقه لم يكتفِ بالتفاعل، بل وجّه انتقادًا مبطنًا إلى يويفا، الذي تجنّب ذكر ظروف وفاة العبيد في تغريدته. الصحيفة أشارت إلى أن رد اللاعب المصري يُمثل إحراجًا للاتحاد الأوروبي، خاصة أن سبب الوفاة مرتبط بالقصف الإسرائيلي على غزة.

بهذا الموقف، يواصل محمد صلاح استغلال منصاته للتعبير عن مواقفه الإنسانية، مُسلّطًا الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، ومطالبًا بقول الحقيقة كاملة أمام الرأي العام



