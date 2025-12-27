قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8

وحدات سكن لكل المصريين 8
وحدات سكن لكل المصريين 8
خالد يوسف

تزايدت معدلات البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية جديدة، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقديم لـحجز وحدات سكن لكل المصريين 8 لمتوسطي الدخل، متسائلين عن تفاصيل الطرح الجديد وطريقة التقديم.

تفاصيل شقق حجز شقق سكن لكل المصريين 8

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب حجز وحدات سكن لكل المصريين 8، والتي تطرح بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية جديدة، مع توفير أنظمة سداد ميسرة وتقسيط طويل الأجل يصل إلى 20 عامًا.

وأوضحت الوزارة، أن حجز شقق سكن لكل المصريين 8 يتم بنظام أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك ضمن مجهود الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم بمواصفات عالية وأسعار مدعومة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

مميزات الوحدات المطروحة

يشهد الطرح الجديد اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة مع إتاحة السداد بنظام التمويل العقاري طويل الأمد، ما يمنح فرصة حقيقية لامتلاك وحدة سكنية مناسبة دون أعباء مالية كبيرة في بداية الحجز.

يشمل الطرح الجديد لـ شقق سكن لكل المصريين 8 عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية جاهزة التشطيب، بمساحات تتراوح ما بين 110 و116 مترًا مربعًا، لتناسب احتياجات الأسر متوسطة الدخل.

وتخضع الوحدات المطروحة لنظام التمويل العقاري طويل الأجل، حيث يتم السداد على فترة تصل إلى 20 سنة، وبـ فائدة سنوية ثابتة تبلغ 12%، وفقًا لقواعد التمويل العقاري المعتمدة، بما يحقق استقرارًا في قيمة الأقساط الشهرية على مدار سنوات السداد.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 8

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات، وجاءت على النحو التالي:

ـ الالتزام الكامل بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

ـ أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني.

ـ ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20 ألف جنيه، وبحد أقصى 240 ألف جنيه سنويًا.

ـ ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 25 ألف جنيه، وبحد أقصى 300 ألف جنيه سنويًا.

ـ استيفاء جميع شروط الدخل المقررة بالمبادرة.

ـ سداد مقدم جدية الحجز في الموعد المحدد.

مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 8

وأعلنت الوزارة أن مقدم جدية الحجز لشقق سكن لكل المصريين 8 يبلغ نحو 100 ألف جنيه، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وسداد الأقساط وفقًا لقواعد وشروط التمويل العقاري المعتمدة من الجهات المختصة.

خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 8 أونلاين

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة أو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ـ أدخل البيانات بدقة ورفع المستندات المطلوبة وفق كراسة الشروط PDF.

ـ دفع مبلغ مقدم جدية الحجز عبر البريد المميكن أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

- متابعة حالة الطلب لضمان قبول الحجز وإتمام الإجراءات بنجاح.

الحق شقتك سكن لكل المصريين 8 الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8 وحدات سكنية جديدة وزارة الإسكان والمرافق متوسطي الدخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

ترشيحاتنا

الأزهر للفتوى الإلكترونية يُنهي دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج بمشيخة الأزهر

الأزهر للفتوى الإلكترونية يُنهي دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج

القارئ محمد القلاجي

والد القارئ محمد القلاجي يشكر كل من تواصل معه للاطمئنان على صحة ابنه وينفي شائعة انسحابه من دولة التلاوة

الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله

في ذكرى ميلاد الدكتور محمود حمدي زقزوق.. محطات في حياة الفقيه والمفكر الزاهد

بالصور

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد