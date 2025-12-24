الانتهاء من 2304 وحدة.. تكثيف العمل لتسليم "سكن لكل المصريين" بأكتوبر.. صور

أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن رفع درجة الاستعداد لتسليم وحدات المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية، وتنفيذاً لتوجيهات السيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية.



متابعة ميدانية وتكثيف للعمالة



أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة ، أن هناك جولات تفقدية يومية بالموقع لمتابعة معدلات الإنجاز، مشيراً إلى صدور تعليمات مباشرة لشركات المقاولات بتكثيف العمالة والمعدات.

وأوضح أن العمل يجري حالياً على إنهاء 2304 وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى من خطة تسليمات المرحلة السادسة، مؤكداً أن تسليم هذه الوحدات لحاجزيها سيتم في المواعيد المقررة.

ربط المرافق وتنسيق الموقع

من جانبها، أفادت المهندسة إيمان شبيب، نائب رئيس الجهاز، بأن العمل لا يقتصر على البناء فقط، بل يجري حالياً ربط المرافق الأساسية (مياه، صرف، كهرباء) وتنسيق الموقع العام (لاند سكيب) تباعاً لهذه الوحدات لضمان جاهزيتها الكاملة للسكن فور التسليم.



خدمات متكاملة للمواطنين



وأضافت المهندسة إيمان شبيب أن الجهاز يولي اهتماماً خاصاً بقطاع الخدمات لضمان حياة مستقرة للسكان؛ حيث تتم المتابعة المستمرة لإنشاء مجمع الخدمات بقطاع (ب) بمنطقة غرب المطار، والذي يضم:مدرسة تعليم أساسي و حضانة للأطفال ووحدة صحية متكاملة



.

يأتي ذلك بالتزامن مع الانتهاء من العمارات السكنية، تنفيذاً لرؤية الدولة في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري.