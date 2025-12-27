إقبال كثيف على جولة الإعادة بالدائرة الثامنة في الجيزة منذ 9 صباحًا.. تفاصيل

قال محمد عادل، مراسل «إكسترا نيوز»، إنه مع حلول الساعة 9 صباحًا في محافظة الجيزة، وبالأحرى داخل الدائرة الثامنة، انطلقت جولة الإعادة الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وهي واحدة من بين 19 دائرة ملغاة تُجرى بها جولة الإعادة ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف «عادل»: “منذ فتح باب اللجنة نلاحظ إقبالا كثيفا من جميع الناخبين ومن مختلف الفئات التي لها حق التصويت والمشاركة في هذه العملية الانتخابية”، مشيرًا إلى أن الدائرة الثامنة تحظى بكتلة تصويتية تصل إلى 533 ألفا و907 من الناخبين والناخبات يحق لهم التصويت والمشاركة.

وأوضح مراسل «إكسترا نيوز» أن الدائرة الثامنة تضم كلا من «حي إمبابة وحي المنيرة الغربية»، لافتًا إلى أن «عدد اللجان الفرعية داخل نطاق الدائرة يبلغ 62 لجنة فرعية، منها 47 لجنة داخل حي إمبابة و15 لجنة داخل حي المنيرة الغربية»، مؤكدًا أن اللجان على أتم الاستعداد وجاهزين لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.