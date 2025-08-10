أسامة الدليل: المشهد على حدود مصر مع غزة تحيط به الأكاذيب ويجب كشف الحقائق للرأي العام

أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل أن الأوضاع الراهنة على الحدود المصرية مع قطاع غزة تشهد حالة من التضليل، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لطرح الحقائق كاملة أمام الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الجوار بين مصر وغزة، وإدارة المعابر الحدودية، والتحديات الأمنية التي تواجهها الدولة المصرية.

وأوضح الدليل، خلال لقائه على قناة "العربية"، أن المشهد الإقليمي تحيط به "غابة من الأكاذيب والخداع"، مشددًا على ضرورة اعتماد المنطق والحقائق في التعامل مع تلك الملفات.



واستعرض الكاتب الصحفي خريطة توضح طبيعة الجوار بين مصر وغزة، لافتًا إلى أن مساحة غزة صغيرة مقارنة بالامتداد الحدودي مع إسرائيل.



وقال: "هذه النقطة الحمراء هي القدس التي يقولون إنهم يدافعون عنها، وهذا الخط هو حدودي مع إسرائيل، فهل تريدون أن أفتعل مواجهة هنا وأترك للإسرائيلي 245 كيلومترًا لدخول سيناء؟".

وتساءل عن المنطق وراء الدعوات التي تطالب بفتح مواجهة عسكرية على طول الحدود، مضيفًا: "من العاقل الذي يقبل بخوض حرب شاملة على امتداد 245 كيلومترًا؟".