أسامة الدليل يحذر من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريا

أكد الكاتب الصحفي المصري أسامة الدليل، أن أي محاولة لفرض تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء بدفع من القوات الإسرائيلية، ستُقابل بمواجهة عسكرية، مشددًا على أن "الحدود المصرية بالكامل ستكون موضع حرب في هذه الحالة".

وفي تصريحات لقناة العربية، قال الدليل إن "سيادة مصر على أراضيها مصونة.

وأضاف: "حركة حماس كانت قد أعلنت عقب 7 أكتوبر أنها ستتعامل مع أي قوة عربية تدخل غزة كقوة محتلة، ونحن كذلك سنعامل أي قوة تدخل سيناء قسرًا بالمثل"، في إشارة إلى رفض مصر القاطع لأي شكل من أشكال التهجير أو المساس بأراضيها.

جاء ذلك ردًا على تصريحات المحلل السياسي الجزائري محمد بن خروف، الذي زعم أن مصر رفضت فتح معبر رفح، ودعا إلى فتحه لأغراض إنسانية فقط، لا للتهجير.