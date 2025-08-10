من يملك قرار الدخول إلى غزة؟.. أسامة الدليل يكشف حقائق وأكاذيب المعابر | فيديو

كشف الصحفي أسامة الدليل أن المساعدات إلى قطاع غزة جرى إدخالها مؤخرًا عبر الإسقاط الجوي، بينما يقتصر دور معبر رفح على عبور الأفراد فقط.

وأوضح خلال لقائه على قناة "العربية"، أن هناك ستة معابر بين غزة وإسرائيل ومصر، منها معبر رفح وكرم أبو سالم، مؤكدًا أن الأخير لا علاقة لمصر به، ولفت إلى أن أي معبر بري في العالم يتكون من نقطتين.

واسترسل: النقطة الأولى على أرض الدولة المانحة لإذن الخروج، والثانية على أرض الدولة المانحة لإذن الدخول، مشددًا على أن فتح أي معبر يجب أن يسبقه سؤال أساسي: "من يسيطر على الجهة الأخرى في غزة؟".

أكد على أن ما يُثار بشأن دور مصر في قطاع غزة يختلط فيه الكثير من الأكاذيب والادعاءات، مشددًا على أن المنطقة تعيش وسط "غابة من الخداع النفسي" تحتاج إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام.