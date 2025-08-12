قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

محافظ أسيوط يوجه برعاية مصابي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط
تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط
إيهاب عمر

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات حادث تصادم وقع صباح اليوم بين أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة شرق الدلتا وسيارة نصف نقل بطريق "أسيوط – البحر الأحمر" بنطاق مدينة أسيوط الجديدة، اتجاه مدينة الرحاب مما أسفر عن إصابة 32 شخصًا بإصابات تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، وتم نقل 30 منهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بينما رفض شخصين نقلهما إلى المستشفى .

تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغا بالحادث 

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث التصادم، حيث أدى الحادث إلى انقلاب الأتوبيس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

ووجّه محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين لحين تماثلهم للشفاء، كما تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى لتقديم الدعم اللازم.

وأكد المحافظ على المتابعة اللحظية للحالة الصحية للمصابين مع توجيه مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان ملابسات الحادث.

أسيوط حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب سيارة نصف نقل أسيوط الجديدة مدينة الرحاب مستشفى أسيوط الجديدة

