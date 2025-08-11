بعد واقعة جامعة أسيوط.. القانون واجه جرائم التحــ.رش في أماكن العمل بعقوبات مشددة

تعدى أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، يبلغ من العمر 57 عاما ، على زميلته مدرس مساعد بذات الكلية تبلغ من العمر 31 عاما ، باللفظ الجنسي وملامستها أثناء عبورها أمامه وتعمد مضايقتها وتشويه سمعتها .

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، عاقبت عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتحـ.ـرشه بزميلته بكلية الهندسة.

عقوبة التحرش فى مكان العمل



طبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.



وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.



وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.