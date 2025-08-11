قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
احلويتي وادورتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
وزير الزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها.. نواب: خطوة نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.. وخارطة الحلول بهذه الإجراءات
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
إسرائيل تفجر بلدة الخيام فجرًا وتواصل خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية
تدريب موظفى المراكز التكنولوجية على التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية
1.1 مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع منسوجات
البيئة تعتزم تنفيذ مشروع ضخم مع منظمة عالمية كبرى .. تفاصيل مهمة
لأول مرة.. التعليم تتيح لطلاب المدارس كتب مجانية مطبوعة للتقييمات بجميع المواد
مجدى عبدالغنى عن أزمة محمد الشناوي مع الأهلى: فيه شرخ موجود
تحقيقات وملفات

احلويتي وادورتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط

أسيوط: إيهاب عمر

عبارات نابية واسلوب متدني وايحاءات خادشة للحياء ومضايقات مستمرة طالت الاستاذة الجامعية   من زميلها في جامعة اسيوط وكان جزاءه السجن ..

قرار المحكمة

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتحـ.ـرشه بزميلته بكلية الهندسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت الرئيس بالمحكمة، و محمد إسلام البهنساوي نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر زكريا حافظ و لوئ بهي الدين و محمد علاء .

معيدة تتهم زميلها بالتحرش بها 

تعود وقائع القضية رقم 10320 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط إلى ورود بلاغا من " جهاد . م . ك " 31 عاما، مدرس مساعد بكلية الهندسة بجامعة أسيوط اتهمت فيه زميلها " محمود . م . أ " 57 عاما، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، بالتعدي عليها باللفظ الجنسي وملامستها أثناء عبورها أمامه وتعمد مضايقتها وتشويه سمعتها .

نظرات غريبة وتتبعها بالكلية 

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة التي باشرها محمد التلاوي وكيل النائب العام إنها تعينت معيدة بقسم هندسة التعدين بكلية الهندسة بجامعة أسيوط عام 2014 ويعمل المتهم أستاذ دكتور بنفس القسم و خلال تلك الفترة كان المتهم دائم النظرات الغريبة إليها وكان دائما السير خلفها ويقوم بتتبعها في أي مكان وكانت دائما تحاول تجنبه وتجنب التعامل معه واستمرت تلك الأفعال حتى شهر سبتمبر من عام 2023 حيث زادت تلك المضايقات .

 براحتك أنتي بتتجنبيني و أنا همسك رئيس القسم وهعرف أجيبك

وأضافت انه أثناء تواجدها بمعمل الحاسب الآلي في تواجد المتهم طلبت مفتاح دورة المياه وأخذت المفتاح واتجهت لدورة المياه و أثناء صعودها السلم المتجه إلى دورة المياه استشعرت أحد الأشخاص يسير خلفها فنظرت إلى الخلف وجدت المتهم محاولا اللحاق بها إلى دورة المياه ففزعت خوفا منه وقامت بالرجوع مسرعة إلى معمل الحاسب الآلي وفي اليوم الثاني وأثناء تواجد المجني عليها بمكتب المعيدين فوجئت بالمتهم يتوجه نحوها قائلا لها " براحتك أنتي بتتجنبيني و أنا همسك رئيس القسم وهعرف أجيبك " وكان يقصد بذلك التحرش بها بالإضافة إلى محاولاته المتكررة التحرش بها لفظيا قائلا " أنتي تخنتي " ، و " أنتي احلويتي وادورتي "،و " أنتي حلوة انهارده ولا علشان النهاردة الخميس " وتلك الألفاظ تكررت أكثر من مرة وبصورة مستمرة أمام زملاء بالقسم بالإضافة إلى تعمده بملامسة قدمه بقدمها كما قام في احد المرات بالإمساك بيدها .

وتوصلت تحريات المقدم بركات أحمد بركات بإدارة البحث الجنائي فرع وسط أسيوط إلى صحة أقوال المجني عليها بقيام المتهم بتوجيه عبارات مخدشه للحياء وبها تلميحات جنسية للمجني عليها وقيامه بتكرار فعلته لعدة مرات كثيرة بصفة مستمرة وتتبعه للمجني عليها بصفة مستمرة داخل الكلية.

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

