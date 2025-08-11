قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترحب بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رقم صعب.. الصيادلة تحذر من فوضى الخريجين وارتفاع الأعداد
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
حوادث

احلويتي وادورتي.. السجن المشدد 3 سنوات لعضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط تحـ.ـرش بزميلته

محكمة صورة أرشيفية
محكمة صورة أرشيفية
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتحـ.ـرشه بزميلته بكلية الهندسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت الرئيس بالمحكمة، و محمد إسلام البهنساوي نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر زكريا حافظ و لوئ بهي الدين و محمد علاء .

معيدة تتهم زميلها بالتحرش بها 


تعود وقائع القضية رقم 10320 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط إلى ورود بلاغا من " جهاد . م . ك " 31 عاما، مدرس مساعد بكلية الهندسة بجامعة أسيوط اتهمت فيه زميلها " محمود . م . أ " 57 عاما، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، بالتعدي عليها باللفظ الجنسي وملامستها أثناء عبورها أمامه وتعمد مضايقتها وتشويه سمعتها .

نظرات غريبة وتتبعها بالكلية 


وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة التي باشرها محمد التلاوي وكيل النائب العام إنها تعينت معيدة بقسم هندسة التعدين بكلية الهندسة بجامعة أسيوط عام 2014 ويعمل المتهم أستاذ دكتور بنفس القسم و خلال تلك الفترة كان المتهم دائم النظرات الغريبة إليها وكان دائما السير خلفها ويقوم بتتبعها في أي مكان وكانت دائما تحاول تجنبه وتجنب التعامل معه واستمرت تلك الأفعال حتى شهر سبتمبر من عام 2023 حيث زادت تلك المضايقات .

 همسك رئيس القسم وهعرف أجيبك


وأضافت أنه أثناء تواجدها بمعمل الحاسب الآلي في تواجد المتهم طلبت مفتاح دورة المياه وأخذت المفتاح واتجهت لدورة المياه و أثناء صعودها السلم المتجه إلى دورة المياه استشعرت أحد الأشخاص يسير خلفها فنظرت إلى الخلف وجدت المتهم محاولا اللحاق بها إلى دورة المياه ففزعت خوفا منه وقامت بالرجوع مسرعة إلى معمل الحاسب الآلي وفي اليوم الثاني وأثناء تواجد المجني عليها بمكتب المعيدين فوجئت بالمتهم يتوجه نحوها قائلا لها " براحتك أنتي بتتجنبيني و أنا همسك رئيس القسم وهعرف أجيبك " وكان يقصد بذلك التحرش بها بالإضافة إلى محاولاته المتكررة التحرش بها لفظيا قائلا " أنتي تخنتي " ، و " أنتي احلويتي وادورتي "،و " أنتي حلوة انهارده ولا علشان النهاردة الخميس " وتلك الألفاظ تكررت أكثر من مرة وبصورة مستمرة أمام زملاء بالقسم بالإضافة إلى تعمده بملامسة قدمه بقدمها كما قام في احد المرات بالإمساك بيدها .

وتوصلت تحريات المقدم بركات أحمد بركات بإدارة البحث الجنائي فرع وسط أسيوط إلى صحة أقوال المجني عليها بقيام المتهم بتوجيه عبارات مخدشه للحياء وبها تلميحات جنسية للمجني عليها وقيامه بتكرار فعلته لعدة مرات كثيرة بصفة مستمرة وتتبعه للمجني عليها بصفة مستمرة داخل الكلية.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط عضو هيئة تدريس جامعة أسيوط السجن المشدد 3 سنوات كلية الهندسة

