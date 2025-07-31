التحقيق في اتهام عامل ابلكيشن توصيل بالتحرش بفتاة أجنبية بأكتوبر

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في اتهام عامل توصيل في ابلكيشن شهير بالتحرش بفتاة أجنبية بمدينة ٦ أكتوبر.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان ملابساتها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل بأحد تطبيقات توصيل الطلبات، بتهمة التحرش بفتاة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة أكتوبر.

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من فتاة أجنبية تفيد بتعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من قبل عامل التوصيل بمدينة 6 أكتوبر،وبالفحص وإجراء التحريات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،