32 راكبا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

أصيب 32 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية مدينة الرحاب بأسيوط الجديدة.

إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل

وحصل موقع " صدى البلد " على قائمة بأسماء المصابين الذين جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، وهم: "يزن.ع.خ" 4 أعوام، و"فارس.ع .خ" عامين، و"محمود.ع.ي" 28 عامًا، و"محمد.ك.ع" 23 عامًا، و"جمال.ح.ز" 35 عامًا، و"السيد.م.ا" 53 عامًا، و"محمد.م.ع" 27 عامًا، و"علاء.خ.س" 27 عامًا، و" شنوده.ص.ي" 17 عامًا، و"يعقوب.م.ل" 50 عامًا، و"محمد.ع.م" 20 عامًا، و"مروان.ي.م" 19 عامًا، و"مجدي.يعقوب.موسى" 19 عامًا.

كما أصيب "ادهم .ج.ع" 16عامًا، و"على.ج.ع" 24 عامًا، و"شريف.ع.س" 31عامًا، و"شروق.م.ا" 27 عامًا، و"فتحية.س.غ" 54 عامًا، و"نورا.م.ع" 27 عامًا، و"سلمى.م.ع" 16 عامًا، و"عنتر.س.م" 45 عامًا، و"أحمد.م.ا" 23 عامًا، و"عبير.ح.ا" 27 عامًا.و"أميره.ع.ع" 14عامًا، و"شرين.م.ع" 44عامًا، و"جنا.م.ب" 17 عامًا، و"الاء.أ.ع" 35 عامًا، و"هاني.د.س" 27 عامًا، و"اسلام.م .ح" 17 عامًا، و"شنودة.ر.ف" 21 عامًا، و"رؤى.ص.م" 20 عامًا، و"محمد .ص.ن" 29 عامًا.

محافظ أسيوط يتابع الحالة الصحية للمصابين

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات حادث تصادم وقع صباح اليوم بين أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة شرق الدلتا وسيارة نصف نقل بطريق "أسيوط – البحر الأحمر" بنطاق مدينة أسيوط الجديدة، اتجاه مدينة الرحاب مما أسفر عن إصابة 32 شخصًا بإصابات تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث التصادم، حيث أدى الحادث إلى انقلاب الأتوبيس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين لحين تماثلهم للشفاء، كما تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى لتقديم الدعم اللازم.

وأكد المحافظ على المتابعة اللحظية للحالة الصحية للمصابين مع توجيه مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان ملابسات الحادث.