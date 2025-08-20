قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

بعد توقفها 14 عاما.. محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي لمحطة تكسير المواد المحجرية.. للمساهمة في توفير الخامات الأساسية لأعمال البناء والرصف

محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي لمحطة تكسير المواد المحجرية
إيهاب عمر

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، التشغيل التجريبي لكسارة مواد محجرية عقب إعادة تأهيلها وتجديدها بالكامل بعد أن ظلت مهملة ومتوقفة عن العمل منذ عام 2011، لتعود اليوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 مترًا مكعبًا في الساعة، وهي من أعلى الطاقات الإنتاجية على مستوى الجمهورية وتم ضمها لمحطة تكسير المواد المحجرية بالوادي الأسيوطي وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشغيل الموارد المتوقفة ودعم خطط التنمية المستدامة،

جاء ذلك بحضور النائب المهندس عمرو أبو العيون عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، والنائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، ومحمد سلطان مدير مشروع الرصف وتحسين الطرق، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعيون إبراهيم رئيس مركز ومدينة الفتح، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونوابهم، وأحمد شوقي محبوب مدير عام شئون الإنتاج بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

تصنيع الإنترلوك والبردورات لخدمة مشروعات الطرق

وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط أقسام المحطة التي تم نقلها إلى الأرض المملوكة للمحافظة بالوادي الأسيوطي، حيث شمل التطوير والتجديد الذي تم بالكسارة "السيور والمواتير وكافة الملحقات"، بفضل جهود المهندسين وبالمشاركة المجتمعية مع المستثمرين ورجال الأعمال بما يضمن تشغيلها بكفاءة عالية وإنتاج مختلف الخامات الأساسية لأعمال البناء والرصف، مثل: سن 1، سن 2، سن 6، الزلط بأنواعه، البودرة المستخدمة في الموزايكو، مع إمكانية تصنيع الإنترلوك والبردورات لخدمة مشروعات الطرق بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

كما تضم المحطة معدات مساعدة تشمل الهزاز، 2 لودر، حفار، 2 قلاب بما يعزز من كفاءة التشغيل ويلبي احتياجات البنية التحتية، فضلًا عن المساهمة في تسوية مساحة 613 فدانًا مجاورة للمحطة وتابعة للمحافظة، تمهيدًا لاستغلالها مستقبلًا في مشروعات زراعية وتنموية متدرجة.

إعادة تشغيل الموارد المتوقفة

وأكد المحافظ أن إعادة تشغيل الكسارة – التي تقدر قيمتها الاستثمارية بأكثر من 30 مليون جنيه – يعكس التزام الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشغيل الموارد المتوقفة ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

توفير المواد الخام محليًا بأسعار مناسبة

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن المشروع سيؤدي إلى توفير المواد الخام محليًا بأسعار مناسبة، ما يخفض التكلفة الإجمالية لمشروعات الرصف والبنية التحتية، ويساعد في تحسين شبكة الطرق وتيسير حركة النقل، إلى جانب فتح آفاق جديدة للمستثمرين في مجالات تصنيع البلاط والأنشطة المرتبطة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وخلال الفعاليات، حرص عمال المحطة على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، معبرين عن تقديرهم لجهوده في إعادة تشغيل الأصول المتوقفة والحفاظ على المال العام.

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
ماكلارين
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
