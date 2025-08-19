ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة مياه شرب مغشوشة بأسيوط وتحويل المتورطين للنيابة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتعبئة زجاجات مياه من مصادر غير مطابقة للمواصفات وبيعها على أنها مياه معدنية تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وردع المتلاعبين بالسلع الغذائية.

وجود نشاط غير مشروع لتعبئة المياه

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين والمقدم أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة، شنت حملة مفاجئة من إدارة تموين الغنايم برئاسة محمد حمزة مدير الإدارة، وذلك بعد ورود معلومات وتحريات مؤكدة عن وجود نشاط غير مشروع لتعبئة المياه.

تنقية المياه من مصدر عمومي منزلي

وأشار المحافظ إلى أنه أثناء مداهمة الموقع تبين وجود فلتر مياه يستخدم لتنقية المياه من مصدر عمومي منزلي، وإعادة تعبئتها في زجاجات بأحجام مختلفة (600 مللي و1.5 لتر) وطرحها في الأسواق على أنها مياه معدنية صالحة للاستهلاك الآدمي وقد أسفرت الحملة عن ضبط،63 كرتونة مياه سعة 1.5 لتر بإجمالي 756 زجاجة و183 كرتونة سعة 600 مللي بإجمالي 3660 زجاجة، و3 أكياس بلاستيكية بداخلها 540 زجاجة فارغة غير معبأة، و39 كرتونة فارغة سعة 600 مللي20 كرتونة فارغة سعة 1.5 لتر، و300 غطاء زجاجة معدة للتعبئة.

التربح غير المشروع

وأضاف أنه تم تحرير محضر بالواقعة، رقم 4024 جنح الغنايم لسنة 2025، يتضمن تهم الغش والتدليس، ومخالفة قانون حماية المستهلك، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، والتربح غير المشروع، وإيهام المستهلك بأن المياه المنتجة مياه معدنية آمنة، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها تهديد صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع المغشوشة والفاسدة، حفاظًا على الصحة العامة ومنع استغلال المواطنين.