قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة مياه شرب مغشوشة بأسيوط وتحويل المتورطين للنيابة

ضبط منشأة بالغنايم تعبئ مياه معدنية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة
ضبط منشأة بالغنايم تعبئ مياه معدنية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتعبئة زجاجات مياه من مصادر غير مطابقة للمواصفات وبيعها على أنها مياه معدنية تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وردع المتلاعبين بالسلع الغذائية.

وجود نشاط غير مشروع لتعبئة المياه

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين والمقدم أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة، شنت حملة مفاجئة من إدارة تموين الغنايم برئاسة محمد حمزة مدير الإدارة، وذلك بعد ورود معلومات وتحريات مؤكدة عن وجود نشاط غير مشروع لتعبئة المياه.

تنقية المياه من مصدر عمومي منزلي

وأشار المحافظ إلى أنه أثناء مداهمة الموقع تبين وجود فلتر مياه يستخدم لتنقية المياه من مصدر عمومي منزلي، وإعادة تعبئتها في زجاجات بأحجام مختلفة (600 مللي و1.5 لتر) وطرحها في الأسواق على أنها مياه معدنية صالحة للاستهلاك الآدمي وقد أسفرت الحملة عن ضبط،63 كرتونة مياه سعة 1.5 لتر بإجمالي 756 زجاجة و183  كرتونة سعة 600 مللي بإجمالي 3660 زجاجة، و3  أكياس بلاستيكية بداخلها 540 زجاجة فارغة غير معبأة، و39 كرتونة فارغة سعة 600 مللي20 كرتونة فارغة سعة 1.5 لتر، و300  غطاء زجاجة معدة للتعبئة.

التربح غير المشروع

وأضاف أنه تم تحرير محضر بالواقعة، رقم 4024 جنح الغنايم لسنة 2025، يتضمن تهم الغش والتدليس، ومخالفة قانون حماية المستهلك، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، والتربح غير المشروع، وإيهام المستهلك بأن المياه المنتجة مياه معدنية آمنة، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها تهديد صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع المغشوشة والفاسدة، حفاظًا على الصحة العامة ومنع استغلال المواطنين.

تعبئة زجاجات مياه مياه معدنية علامات تجارية شهيرة الحملات التموينية أسيوط أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترشيحاتنا

أذكار الصباح

أذكار الصباح ووقتها وفضلها.. ردد أفضل ما قاله النبي بعد شروق الشمس

الصدقة

6 أعمال يكتب لك بها أجر الصدقة.. الأزهر يوضحها

أمين الفتوى

هل يجب تنفيذ وصية المتوفاة بعدم توزيع تركتها كميراث بعد وفاتها .. أمين الفتوى يرد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد