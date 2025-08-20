غلق وتشميع حمام سباحة خاص بمنفلوط لمخالفته الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن غلق وتشميع أحد حمامات السباحة الخاصة بمدينة منفلوط، بعد ثبوت مخالفته الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة المقررة بالكود المصري الخاص بحمامات السباحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق ضوابط الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية والشبابية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

رصد عدة مخالفات تتعلق بعوامل الأمن والسلامة

وأوضح محافظ أسيوط أن القرار جاء عقب قيام لجنة من مديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد سويفي، مدير المديرية، بجولة تفقدية على حمامات السباحة بمدينة منفلوط يرافقه وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وذلك ضمن الحملات الدورية لمتابعة التزام حمامات السباحة – العامة والخاصة – بتطبيق الكود المصري والاشتراطات المنظمة، وقد تم رصد عدة مخالفات تتعلق بعوامل الأمن والسلامة التي تشدد عليها وزارة الشباب والرياضة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أي مخالفة ستواجه بإجراءات حاسمة

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة حريصة على إلزام جميع المنشآت الرياضية والشبابية بتطبيق معايير السلامة حفاظًا على أرواح المواطنين والمترددين، خاصة مع ارتفاع معدلات الإقبال على حمامات السباحة خلال فصل الصيف، مشددًا على أن أي مخالفة في هذا الشأن ستواجه بإجراءات حاسمة تصل إلى الغلق الفوري.

وقال المحافظ إنه وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأندية والمنشآت الرياضية والصحية، العامة والخاصة، للتأكد من الالتزام الكامل بالأكواد الصحية وضوابط الأمن والسلامة الخاصة باستخدام حمامات السباحة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ووفقًا للمواصفات والمعايير المعتمدة.