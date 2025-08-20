قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
غلق وتشميع حمام سباحة خاص بمنفلوط لمخالفته الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن غلق وتشميع أحد حمامات السباحة الخاصة بمدينة منفلوط، بعد ثبوت مخالفته الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة المقررة بالكود المصري الخاص بحمامات السباحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق ضوابط الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية والشبابية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

رصد عدة مخالفات تتعلق بعوامل الأمن والسلامة

وأوضح محافظ أسيوط أن القرار جاء عقب قيام لجنة من مديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد سويفي، مدير المديرية، بجولة تفقدية على حمامات السباحة بمدينة منفلوط يرافقه وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وذلك ضمن الحملات الدورية لمتابعة التزام حمامات السباحة – العامة والخاصة – بتطبيق الكود المصري والاشتراطات المنظمة، وقد تم رصد عدة مخالفات تتعلق بعوامل الأمن والسلامة التي تشدد عليها وزارة الشباب والرياضة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

 أي مخالفة ستواجه بإجراءات حاسمة

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة حريصة على إلزام جميع المنشآت الرياضية والشبابية بتطبيق معايير السلامة حفاظًا على أرواح المواطنين والمترددين، خاصة مع ارتفاع معدلات الإقبال على حمامات السباحة خلال فصل الصيف، مشددًا على أن أي مخالفة في هذا الشأن ستواجه بإجراءات حاسمة تصل إلى الغلق الفوري.

وقال المحافظ إنه وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأندية والمنشآت الرياضية والصحية، العامة والخاصة، للتأكد من الالتزام الكامل بالأكواد الصحية وضوابط الأمن والسلامة الخاصة باستخدام حمامات السباحة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ووفقًا للمواصفات والمعايير المعتمدة.

