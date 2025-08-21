قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو
رئيس الوزراء يعرب عن تطلعه لإنشاء منطقة صناعية يابانية باقتصادية قناة السويس
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام إجازات لهؤلاء الأشخاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. الأرصاد توضح
وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية
موسكو ترحب بالسياح العرب.. وخريطة المترو باللغة العربية
بعد 60 عامًا من السيطرة.. سبب الزيارة النادرة للرئيس الصيني لإقليم التبت
«الأعلي للآثار» يكشف سر اكتشاف قطع أثرية بميناء أبوقير البحري
أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن| فيديو
الولايات المتحدة ترسل ثلاث مدمرات قرب سواحل فنزويلا
كيران كوازي.. أصغر عبقري في تاريخ "سبيس إكس" يقدم استقالته من شركة إيلون ماسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 32 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة 32 حالة تعدي على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية وأملاك دولة وإصلاح زراعي.

وذلك في نطاق 9 مراكز وحي غرب، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ27 للإزالات، التي تنفذ وفقًا للجدول الزمني المحدد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات مجلس الوزراء بضرورة مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

 استرداد أراضي بمساحة إجمالية بلغت 2196 مترًا

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن استرداد أراضي بمساحة إجمالية بلغت 2196 مترًا مربعًا، و105 أفدنة، و7 قراريط، و18 سهمًا، بنطاق مراكز (أبنوب، منفلوط، الغنايم، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أسيوط، القوصية) بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط مضيفًا أن المرحلة الأولى من الموجة الحالية مستمرة حتى 22 أغسطس الجاري، على أن تعقبها المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، بينما تنطلق المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل ويتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية وجهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ومديرية الأمن، باستخدام معدات وآليات المراكز والأحياء.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدات المحلية نفذت حملات إزالة متنوعة شملت6 حالات تعدي على أراضٍ زراعية وأملاك إصلاح زراعي بمراكز (الغنايم، صدفا، ساحل سليم، ديروط، أسيوط، القوصية) و10 حالات تعدي على أراضي تقنين وإصلاح زراعي بمركز أبنوب و8 حالات تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك إصلاح زراعي بمركز منفلوط فضلا عن4  حالات تعدي على متغيرات مكانية بمركز الفتح و4  حالات تعدي فورية على متغيرات مكانية بحي غرب.

التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقها وفرض سيادة القانون، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للحملات والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الخط الساخن (114)، أو أرقام (2135858/088 – 2135727/088)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال موقعها الإلكتروني: www.shakwa.eg
.

أسيوط إزالة 32 حالة تعدي أراضٍ زراعية متغيرات مكانية أملاك دولة إصلاح زراعي حي غرب الموجة الـ27 للإزالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

ترشيحاتنا

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

سموزي مانجو

سموزي المانجو.. مشروب الانتعاش والطاقة في دقائق

مغنيسيوم

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من مكملات الماغنيسيوم

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا
اوتاكا
اوتاكا

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد