محافظ أسيوط: إزالة 32 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة 32 حالة تعدي على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية وأملاك دولة وإصلاح زراعي.

وذلك في نطاق 9 مراكز وحي غرب، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ27 للإزالات، التي تنفذ وفقًا للجدول الزمني المحدد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات مجلس الوزراء بضرورة مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

استرداد أراضي بمساحة إجمالية بلغت 2196 مترًا

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن استرداد أراضي بمساحة إجمالية بلغت 2196 مترًا مربعًا، و105 أفدنة، و7 قراريط، و18 سهمًا، بنطاق مراكز (أبنوب، منفلوط، الغنايم، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أسيوط، القوصية) بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط مضيفًا أن المرحلة الأولى من الموجة الحالية مستمرة حتى 22 أغسطس الجاري، على أن تعقبها المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، بينما تنطلق المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل ويتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية وجهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ومديرية الأمن، باستخدام معدات وآليات المراكز والأحياء.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدات المحلية نفذت حملات إزالة متنوعة شملت6 حالات تعدي على أراضٍ زراعية وأملاك إصلاح زراعي بمراكز (الغنايم، صدفا، ساحل سليم، ديروط، أسيوط، القوصية) و10 حالات تعدي على أراضي تقنين وإصلاح زراعي بمركز أبنوب و8 حالات تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك إصلاح زراعي بمركز منفلوط فضلا عن4 حالات تعدي على متغيرات مكانية بمركز الفتح و4 حالات تعدي فورية على متغيرات مكانية بحي غرب.

التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقها وفرض سيادة القانون، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للحملات والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الخط الساخن (114)، أو أرقام (2135858/088 – 2135727/088)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال موقعها الإلكتروني: www.shakwa.eg

