محافظ أسيوط: لجنة مشتركة لفحص كسارات ومخازن البلاستيك

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن عدد من الجهات التنفيذية والرقابية للمرور على كسارات ومخازن البلاستيك بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية واشتراطات الحماية المدنية والبيئة، في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة عمل آمنة وصون صحة المواطنين والعاملين.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجنة تضم ممثلين عن مديرية العمل برئاسة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، إلى جانب إدارات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية والبيئة، فضلًا عن الإدارة القانونية بالمحافظة، ومجلس مدينة ساحل سليم وإدارة التراخيص بالمجلس.

استيفاء الاشتراطات المقررة وحصولها على التراخيص الرسمية

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة بدأت بالفعل أعمالها، حيث قامت – بمشاركة عبد اللطيف عبد المنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم – بالمرور على عدد من المخازن وكسارات البلاستيك بقرية الرويجات التابعة للمركز، للتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وحصولها على التراخيص الرسمية لمزاولة النشاط.

الالتزام بمعايير الحماية المدنية والبيئية

وأضاف أن أعمال اللجنة شملت مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية ومدى الالتزام بمعايير الحماية المدنية والبيئية، ضمانًا لسلامة العاملين وحماية المجتمع والبيئة المحيطة من أي أضرار محتملة قد تنتج عن الممارسات غير الآمنة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للقوانين والتشريعات المنظمة، ضمن خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة الصناعية والتجارية، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية حقوقهم، مشددًا على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحزم وفقًا لأحكام القانون.