محافظ أسيوط يتفقد رفع إحداثيات وتحديد مسارات طريق البداري والبحر الأحمر

محافظات

إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة الدراسات الفنية ورفع الإحداثيات الخاصة بمشروع الطريق الجديد المزمع إنشاؤه لربط مركز البداري بطريق البحر الأحمر، بطول يقارب 35 كيلومترًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة البنية التحتية ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

إجراء أعمال التحشية لضبط المسارات والأطوال والعروض

وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط، أعمال تحديد المحاور ورفع الإحداثيات وإجراء أعمال التحشية لضبط المسارات والأطوال والعروض، بمشاركة القيادات التنفيذية والفنية بالمحافظة، من بينهم المهندس حسن يونس استشاري الطرق، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، فضلًا عن عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، وعبد اللطيف عبد المنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وأحمد رشاد مدير وحدة الإنقاذ السريع، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، وعدد من مسؤولي المرافق والخدمات.

واستمع  محافظ أسيوط، إلى عرض تفصيلي حول خطة التنفيذ التي تعتمد على معدات الحملة الميكانيكية للمركز مدعومة بآليات وحدة الإنقاذ السريع، حيث تبدأ أعمال التمهيد من ناحية قرية عرب مطير، مع تحديد المسارات النهائية للطريق، والتي تتضمن مسارين الأول بطول 35 كيلومترًا والثاني بطول 37 كيلومترًا.

 تسهيل حركة النقل والتجارة بين محافظتي أسيوط والبحر الأحمر

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المشروع يمثل شريانًا استراتيجيًا للتنمية والاستثمار، لما له من دور في تسهيل حركة النقل والتجارة بين محافظتي أسيوط والبحر الأحمر، ودعمه للأنشطة الزراعية والصناعية، فضلًا عن تكامله مع مشروعات تطوير البنية التحتية بالصعيد وربطها بالمحاور التنموية الكبرى.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أسيوط تشهد مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، خاصة مع البدء في إنشاء مصنع متكامل للرمان بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بعرب مطير على مساحة 40 فدانًا بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد. وسيتضمن المصنع خطوط إنتاج حديثة لتصنيع عصير ودبس الرمان والمنتجات المجففة وفق المواصفات العالمية، بما يضاعف القيمة المضافة للمحصول الذي تشتهر به المحافظة، ويعزز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن التكامل بين الطريق الجديد ومصنع الرمان يجسد نموذجًا للتنمية المستدامة، ويعبر عن رؤية الدولة في تحويل محافظات الصعيد إلى مراكز إنتاجية واستثمارية واعدة، مؤكدًا أن هذا الطريق سيكون بمثابة شريان حياة يربط المراكز الجنوبية بالصحراء الشرقية، ويفتح آفاقًا أوسع للتنمية الشاملة.

