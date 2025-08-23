3 جثث ومصاب .. رفع آثار حادث تصادم سيارتين في أسيوط.. صور

نجحت الأجهزة التنفيذية والأمنية بأسيوط، اليوم السبت، من رفع سيارة نقل ثقيل من أعلى حاجز الطريق الزراعي أسيوط – ديروط بعد انجرافها إثر تصادمها مع سيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع، فيما تحطمت السيارة الملاكي بالكامل.

وتمت الاستعانة بمعدات ثقيلة ولودار لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور علي الطريق. وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

حصل موقع " صدى البلد" على الصور الأولى للحادث المروع الذي وقع قبل مدخل قرية بني سند التابعة لمركز منفلوط، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بسيارة نقل ثقيل.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اخر في حادث تصادم سيارتين وقع اليوم السبت بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ناحية قرية بني سند بمركز منفلوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ناحية مدخل قرية بني سند ووجود وفيات ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي و أخرى نقل بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ناحية مدخل قرية بني سند وأسفر الحادث عن مصرع كلا من " زكريا . ع . س " 77 عامًا، و " ماجد . ف . ر " 48 عاما " و جثة أخرى مجهولة الهوية وتم نقلهم إلى مستشفى مستشفى منفلوط المركزي.

بينما أصيب " صموائيل . ع . ي " 45 عاما، وجرى نقله إلى مستشفى منفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.