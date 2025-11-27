قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
أخبار البلد

الزراعة: إنشاء أطلس للنخيل وتكويد التمور ومراكز لتدريب النخالين ومعمل المتبقيات في أسوان

شيماء مجدي



عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءين مكثفين في العاصمة السعودية الرياض على هامش اجتماعات المجلس الدولي للتمور، مع الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، والبروفيسور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعصمت قرشي وزير الزراعة والري السوداني، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي لتطوير قطاع النخيل والتمور وتحقيق الاستدامة، من خلال التركيز على التكنولوجيا الحديثة، وتمكين الشرائح المنتجة من المزارعين والشباب.
وبحث فاروق، خلال لقائه والأميرة سارة بنت بندر سبل دفع التطور في الإنتاج والتصنيع في قطاع التمور، حيث تناول الاجتماع إمكانية العمل على إنشاء أطلس للنخيل والتمور لدول الأعضاء وغير الأعضاء، وتطوير استراتيجية المجلس لتكون داعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع.
كما بحث الجانبان إنشاء مراكز لتدريب "النخّالين" في أسوان، واتخاذ إجراءات تكويد التمور، وإنشاء معمل لتحليل متبقيات المبيدات في أسوان لضمان جودة المنتج المصري التنافسية، كما أكدا على أهمية دعم المزارعين الصغار، بالتعاون والدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمات الدولية الأخرى، إضافة الى تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب الصغير عبر مشاريع صغيرة، وتطوير التسويق لعمل قيمة مضافة، وتحقيق الاستدامة في الإنتاج.

وناقش الجانبان أيضا آليات السوق، بما في ذلك إنشاء حلقة وصل فعالة بين المشترين النهائيين والمنتجين، ودراسة إطلاق تطبيق محمول لخدمة القطاع، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور المجلس ليشمل رجال الأعمال ودعم رعاية التسويق.

وفي لقائه مع البروفيسور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعصمت قرشي، وزير الزراعة والري السوداني، تم التأكيد على أهمية تعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك لتنمية قطاع التمور، حيث تم مناقشة سبل تضافر الجهود لتنفيذ مبادرات ومشاريع تشاركية بين وزارة الزراعة في مصر والمنظمة والمجلس الدولي للتمور، تخدم الدول العربية الأعضاء وتتوافق مع التوجهات الحديثة نحو رقمنة القطاع ودعم صغار المنتجين.

وفي سياق متصل أبدى وزير الزراعة السوداني، رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الزراعة المصرية في تطوير المراكز البحثية الزراعية بالسودان، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية وزيادة التعاون المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات، وتوفير فرص التدريب للمتخصصين السودانيين في مصر.

الزراعة وزير الزراعة التمور مصر السعوديه

هبة الزياد

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

