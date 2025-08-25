محافظ أسيوط يوجه بتصنيع قطع غيار محلية لإصلاح محطة مياه المثلث بحي شرق

قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية تفقد خلالها محطة رفع مياه المثلث بشارع حسن الباقوري بحي شرق مدينة أسيوط، والتي تربط بين محطتي مياه الوليدية والهلالي، بما يساهم في تعزيز الخدمة المقدمة لسكان المنطقة وضمان استقرار وصول المياه إليهم.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس محمود شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وأمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسئولي الشركة، من بينهم المهندس حسام رفعت رئيس قطاع وسط والمهندس أحمد على مدير عام منطقة مياه شرق.

ضمان استقرار وصول المياه

وخلال الجولة، استمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي من رئيس شركة المياه حول طبيعة عمل المحطة ودورها في دعم شبكات المياه بالمنطقة حيث يربط محطة مياه الوليدية ومحطة مياه الهلالي لخدمة سكان المنطقة وضمان استقرار وصول المياه إليها.

إعادة تشغيل المرشح المتعطل

كما وجه المحافظ بسرعة إعادة تشغيل المرشح المتعطل، وذلك من خلال التعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية والكلية المصرية الألمانية التكنولوجية لتصنيع قطع الغيار التالفة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتعظيم الاستفادة منها بما يواكب برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.