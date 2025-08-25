قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
خنته زي ما خانني| ماذا فعلت زوجة للتخلص من زوجها بمعاونة عشيقها في أسيوط؟ (القصة الكاملة)

إيهاب عمر

علمت الزوجة بزواج زوجها بأخري فجن جنونها، وكادت له لتنتقم منه علي فعلته بها فعقدت العزم على التخلص منه، فتعرفت على رجل آخر  وتمادت بعلاقة محرمة وطلبت منه التخلص من زوجها ليتزوجا سويا ولكن انكشفت الجريمة.

حكم المحكمة

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، ربة منزل وعشيقها بالإعـ.ـدام شـ.ـنقا لقيامهما بقـ.ـتل زوجها خنقا انتقاما منه بعد أن علمت بأنه كان متزوجا بأخرى بمركز ديروط في أسيوط.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة، و معاذ محمود حسن نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر بخيت شحاتة و طارق فارس.

وصول جثة لمستشفى ديروط المركزي

تعود وقائع القضية رقم 17971 لسنة 2024 جنايات ديروط إلى ورود بلاغا لمركز شرطة ديروط من مستشفى ديروط المركزي يفيد وصول "علي.م.م" 40 عاما، جثة هامدة وبها كدمات شديدة بمؤخرة الرأس وكدمات شديدة في الجانب الأيسر من الرأس ووجود سحجات متفرقة بالصدر وجروح متفرقة بالساعد الأيمن والأيسر والأنف ووجود شبه جنائية.


التوصل لمرتكبي الواقعة 


وتوصلت تحريات النقيب مصطفى أحمد عبد الحكيم معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "عبير.ع.ع" 32 عاما، زوجته، و"محمد.ص.م" سائق توك توك، والذي تربطه علاقة غير شرعية مع زوجة المجني عليه.


اتفاق الزوجة وعشيقها على الجريمة

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه كان يعمل بدولة الكويت وخلال فترة عمله نشأت علاقة غير شرعية بين زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني حيث يعمل المتهم الثاني سائق توك توك وتقوم المتهمة الأولى بالتعامل معه لقضاء احتياجاتها وتوصيل أبنائها إلى الحضانة تطورت العلاقة بين المتهمان هاتفيا عن طريق المراسلات وقامت المتهمة الأولى بإيهام المتهم الثاني بالحب وإغرائه بالمال والاتفاق فيما بينهما على الزواج عقب قيامهما بالتخلص من زوجها "المجني عليه" فاستجاب لرغبتها المتهم الثاني .


وضع منوم في كوب عصير المجني عليه

وأضافت التحريات إلى قيام المتهم الثاني بشراء عقار منوم وقامت بوضعه المتهمة الأولى في كوب عصير وتقديمه لزوجها "المجني عليه" وانتظرت حتى أن استغرق في النوم وقامت بالاتصال بالمتهم الثاني والذي حضر وحاول المتهمان خنق المجني عليه أثناء نومه إلا انه شعر بهما وحاول مقاومتهما إلا أنهما تمكنا من خنقه حتى أن فارق الحياة .


وأمام عمرو محمود وكيل النائب العام اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة وقالت إنها تزوجت من المجني عليه منذ عام 2014 وكان يسافر للعمل بدولة الكويت وفوجئت انه متزوج من سيدة بدولة الكويت وأنجب منها طفلا وبدأت بينهما خلافات بسبب علما بأنه كان متزوج من أخرى وخلال تلك الفترة تعرفت على المتهم الثاني واتفقا على التخلص من زوجها " المجني عليه حتى يتمكنا من الزواج " ويوم الواقعة قامت بوضع المنوم في كوب عصير وبعد تأكدها من نوم زوجها اتصلت بالمتهم الثاني والذي حضر وقاما بخنق المجني عليه حتى أن فارق الحياة.

