فسخت الخطوبة.. إحالة أوراق سائق توك توك للمفتي أنهى حياة فتاة

أحالت الدائرة الثالثة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اوراق سائق توك توك للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في اعدامه لقيامة بقـ.ـتل فتاة بعد فسخها خطوبته ورفضها الزواج منه بـ 15 طعـ.ـنه بمدينة أبنوب وحددت جلسة 13 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد المغاوري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور فتحي مختار نائب رئيس المحكمة، و حاتم عبدالفتاح عضو المحكمة وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

وصول جثة فتاة لمستشفى أبنوب المركزي



تعود وقائع القضية رقم 23353 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول " بسنت . ع . م " 17 عاما، جثـ.ـة هامدة وبها إصابات متفرقة بالجسم ، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التربص للمجني عليها أسفل منزلها



وتوصلت تحريات الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب ، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، " عبد الرحمن . م . م " 22 عاما سائق توك توك ،بسبب قيام المجني عليها بفسخ خطبتها من المتهم وعلى إثرها قام المتهم بالتربص للمجني عليها أسفل منزلها وأثناء خروج المجني عليها من المنزل وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها وعلى إثرها قام المتهم بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته " سكـ.ـين " وقام بطعنها بـ 15 طعـ.ـنه بأماكن متفرقة الجسم مما أدى إلى وفاتها وفر هاربا إلى أعلى المنزل وقام بإلقاء نفسه مما أدى إلى إصابته .