قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام شنقا لمتهم بإنهاء حياة صاحب محل دواجن في بنها

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا بحق شخص لاتهامه بإنهاء حياة آخر في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3756 لسنة 2025 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 544لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم صاحب محل دواجن - ومقيم كفر الجزار مركز بنها محافظة القليوبية، بدائرة مركز بنها، لأنه في يوم 25 / 2 / 2025، أنهى المجني عليه عربي صلاح كمال محمد العشماوي مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم  على إزهاق روحه ودبر لتنفيذ جريمته بهدوء وروية، وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً فرد خرطوش مذخر بطلقة من ذات العيار.

فيما قام المتهم  بالتوجه إلى محل عمل المجني عليه الذي ابان منه تواجده به مفتعلا معه مشاجرة تجديدا للخلاف السابق القائم بينهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري أنف البيان أستقر برأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلاف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا  فرد خرطوش، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

القليوبية محكمة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية والجواب سيكون بعد عودتي من الولايات المتحدة

جدعون ساعر

ساعر: مستقبل أرض إسرائيل لن يُحسم في لندن أو باريس بل في القدس

أرشيفية

السعودية تحظر تداول اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والسيارات و تصوير الأطفال

بالصور

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

فيديو

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

المزيد