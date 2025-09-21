الإعدام شنقا لمتهم بإنهاء حياة صاحب محل دواجن في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا بحق شخص لاتهامه بإنهاء حياة آخر في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3756 لسنة 2025 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 544لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم صاحب محل دواجن - ومقيم كفر الجزار مركز بنها محافظة القليوبية، بدائرة مركز بنها، لأنه في يوم 25 / 2 / 2025، أنهى المجني عليه عربي صلاح كمال محمد العشماوي مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه ودبر لتنفيذ جريمته بهدوء وروية، وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً فرد خرطوش مذخر بطلقة من ذات العيار.

فيما قام المتهم بالتوجه إلى محل عمل المجني عليه الذي ابان منه تواجده به مفتعلا معه مشاجرة تجديدا للخلاف السابق القائم بينهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري أنف البيان أستقر برأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلاف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا فرد خرطوش، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.