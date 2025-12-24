مجلس شئون التعليم بجامعة أسوان يبحث انتظام الامتحانات.. ويؤكد الجاهزية الكاملة لـ18كلية ومعهدين

شهد مجلس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبحضور عدد من عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، أعضاء المجلس مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالعملية التعليمية، في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة، حيث تضم جامعة أسوان 18 كلية ومعهدين، ويؤدي الامتحانات بها ما يقرب من 24 ألف طالب وطالبة، وسط متابعة دقيقة لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت بأن مجلس شؤون التعليم والطلاب يولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة أعمال الامتحانات في جميع كليات الجامعة، ونحرص على أن تُجرى الامتحانات في مناخ يسوده الانضباط والشفافية، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويعكس الصورة الحضارية لجامعة أسوان.

مجلس الجامعة

وأضاف أن الجامعة استعدت بشكل كامل لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025–2026، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 20 ديسمبر، من خلال تجهيز اللجان، وتوفير الدعم الإداري والطبي اللازم، والتأكيد على تواجد القيادات الأكاديمية لمتابعة سير الامتحانات ميدانيًا.

كما ناقش المجلس، عددًا من الموضوعات المتعلقة بشؤون الطلاب والطالبات، واتخذ حزمة من القرارات التي تصب في مصلحة الطلاب، وتدعم استقرار العملية التعليمية، في إطار استراتيجية جامعة أسوان الهادفة إلى تطوير الأداء الأكاديمي وتعزيز جودة التعليم الجامعي.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدا على حرص إدارة جامعة أسوان على المتابعة المستمرة لكافة تفاصيل العملية التعليمية، بما يحقق مصلحة الطلاب، ويعزز من مكانة الجامعة على المستويين التعليمي والمجتمعي.