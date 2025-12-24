رئيس مدينة الغردقة يلتقي أهالي «زرزارة» ويطمئنهم ببدء تسكينهم في «الروضة»

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لخطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير سكن آمن وحياة كريمة للمواطنين، التقى اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم، بعدد من أهالي منطقة زرزارة العشوائية، المقرر نقلهم إلى مجمع الإسكان البديل بمنطقة الروضة.

وجاء اللقاء للاستماع إلى شكاوى المواطنين بشأن تأخر إجراءات النقل، حيث حرص رئيس المدينة على توضيح الموقف التنفيذي وطمأنة الأهالي، مؤكدًا أن إجراءات تسكين المواطنين في الوحدات السكنية البديلة ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد رئيس المدينة على أن ملف تطوير المناطق غير الآمنة يأتي على رأس أولويات المحافظة، ويحظى بمتابعة مباشرة من محافظ البحر الأحمر، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة الخدمات.