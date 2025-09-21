قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
سيف زاهر يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن مباراة القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشروط الجديدة لاستخراج رخصة قيادة 2025

شروط استخراج رخصة قيادة2025
شروط استخراج رخصة قيادة2025
رشا عوني

شروط استخراج رخصة قيادة .. من أكثر ما يشغل بال المواطنين خال الساعات الأخيرة بعد إعلان وزارة الداخلية تعديلات جديدة على لائحة المرور رسمياً اليوم.

الداخلية تعلن تعديل لائحة قانون المرور

أجرت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، وذلك في إطار تطوير الإجراءات المتعلقة باستخراج وتجديد رخص القيادة، بما يضمن تعزيز معايير السلامة المرورية والتشديد على الضوابط الطبية.

تعديلات لائحة المرور

وبحسب تعديلات وزارة الداخلية على اللائحة التنفيدية لقانون المرور، نستعرض لكم شروط استخراج رخصة القيادة ، وتجديد رخصة القيادة وطريقة استخراجها بعد التعديل .. 

الشروط الجديدة لاستخراج رخصة القيادة 

1- يشترط إثبات اللياقة الصحية لطالب الحصول على رخصة القيادة من خلال قرار القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.
2-يشمل الكشف الطبي التأكد من سلامة الجسم والسمع، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية كالدرن، والجزام، والأمراض العقلية، والصرع

3- كما يحدد الفحص القدرة على قيادة المركبات بأمان، ودرجة الإبصار، بالإضافة إلى إثبات فصيلة الدم.

4-اشترطت الداخلية أن يكون القومسيون الطبي بالمحافظات، أو المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، تختص بتوقيع الكشف الطبي على طالبي رخص القيادة وإعادة توقيع الكشف الطبي عند الحاجة 

5-قرار القومسيون أو المركز الطبي يفقد صلاحيته إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ توقيع الكشف، بما يلزم المتقدم بإعادة الفحص

6-يشترط تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.

شروط استخراج رخصة قيادة

قرار تعديل قانون المرور رسمياً

وجاء القرار الذي أصدره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمنشور في العدد رقم 210 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 سبتمبر 2025، بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري المشار إليه.

تنفيذ القرار اليوم

نصت المادة الرابعة من القرار على أن يتم نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا. 

وبذلك يصبح القرار نافذًا وملزمًا لكافة الجهات المختصة ولجميع طالبي استخراج وتجديد رخص القيادة.

رخصة قيادة السيارة.. تعرف على الرسوم والأوراق المطلوبة للإصدار أو التجديد
استخراج رخصة قيادة2025

 الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة خاصة أول مرة

للحصول على رخصة قيادة لأول مرة يجب توفير مجموعة من المستندات الرسمية لضمان استيفاء جميع الشروط القانونية، وتشمل هذه الأوراق ما يلي:

  1. بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون سارية، مع تقديم نسخة منها.
  2. شهادة التخرج: تقديم صورة من شهادة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.
  3. نموذج 256 مرور: وهو طلب استخراج رخصة قيادة متوفر في وحدات المرور.
  4. صور شخصية: عدد 4 صور حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4x6.
  5. شهادة كشف طبي صادر من القومسيون الطبي: تشمل فحص النظر والباطنة، ويتم الحصول عليها من مستشفى حكومي أو عيادة مرورية معتمدة.
  6. شهادة المخالفات (إبراء الذمة المالية): تثبت عدم وجود مخالفات على مقدم الطلب.
  7. اجتياز الاختبار النظري والعملي للقيادة.
  8. شهادة تثبت تعافي الطالب من تعاطي المخدرات . 

     
شروط استخراج رخصة قيادة الاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة استخراج رخصة دراجة نارية استخراج رخصة قيادة لاول مرة خطوات استخراج رخصة قيادة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

نادي سينما الإسماعيلية

المركز القومي للسينما ينظم نادي سينما الإسماعيلية بمكتبة مصر العامة

كريستوفر نولان

انتخاب كريستوفر نولان رئيسًا جديدًا لنقابة مخرجي الشاشة

ملك احمد زاهر

ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها صورا من حفل تخرجها

بالصور

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

فيديو

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

المزيد