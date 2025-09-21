الشروط الجديدة لاستخراج رخصة قيادة 2025

شروط استخراج رخصة قيادة .. من أكثر ما يشغل بال المواطنين خال الساعات الأخيرة بعد إعلان وزارة الداخلية تعديلات جديدة على لائحة المرور رسمياً اليوم.

الداخلية تعلن تعديل لائحة قانون المرور

أجرت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، وذلك في إطار تطوير الإجراءات المتعلقة باستخراج وتجديد رخص القيادة، بما يضمن تعزيز معايير السلامة المرورية والتشديد على الضوابط الطبية.

تعديلات لائحة المرور

وبحسب تعديلات وزارة الداخلية على اللائحة التنفيدية لقانون المرور، نستعرض لكم شروط استخراج رخصة القيادة ، وتجديد رخصة القيادة وطريقة استخراجها بعد التعديل ..

الشروط الجديدة لاستخراج رخصة القيادة

1- يشترط إثبات اللياقة الصحية لطالب الحصول على رخصة القيادة من خلال قرار القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.

2-يشمل الكشف الطبي التأكد من سلامة الجسم والسمع، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية كالدرن، والجزام، والأمراض العقلية، والصرع

3- كما يحدد الفحص القدرة على قيادة المركبات بأمان، ودرجة الإبصار، بالإضافة إلى إثبات فصيلة الدم.

4-اشترطت الداخلية أن يكون القومسيون الطبي بالمحافظات، أو المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، تختص بتوقيع الكشف الطبي على طالبي رخص القيادة وإعادة توقيع الكشف الطبي عند الحاجة

5-قرار القومسيون أو المركز الطبي يفقد صلاحيته إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ توقيع الكشف، بما يلزم المتقدم بإعادة الفحص

6-يشترط تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.

شروط استخراج رخصة قيادة

قرار تعديل قانون المرور رسمياً

وجاء القرار الذي أصدره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمنشور في العدد رقم 210 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 سبتمبر 2025، بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري المشار إليه.

تنفيذ القرار اليوم

نصت المادة الرابعة من القرار على أن يتم نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا.

وبذلك يصبح القرار نافذًا وملزمًا لكافة الجهات المختصة ولجميع طالبي استخراج وتجديد رخص القيادة.

استخراج رخصة قيادة2025

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة خاصة أول مرة

للحصول على رخصة قيادة لأول مرة يجب توفير مجموعة من المستندات الرسمية لضمان استيفاء جميع الشروط القانونية، وتشمل هذه الأوراق ما يلي: