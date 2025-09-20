قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2025
محمد غالي

تشهد محركات البحث في مصر تزايدا ملحوظا حول خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2025، باعتبارها الوثيقة الرسمية التي تتيح لحاملها القيادة بشكل قانوني وآمن.

وبذلك تسعى وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور إلى تبسيط الإجراءات سواء عبر وحدات المرور أو من خلال المنصات الرقمية مثل بوابة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2025

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

حددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الأوراق الأساسية التي يجب تجهيزها، وتشمل:

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول وصورة منها.

شهادة المؤهل الدراسي أو صورة مع الاطلاع على الأصل.

نموذج 256 مرور (طلب استخراج رخصة قيادة) يتم شراؤه من وحدة المرور.

أربع صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

شهادة الكشف الطبي وتشمل فحص النظر والباطنة من مستشفى حكومي أو عيادة مرور معتمدة.

شهادة إبراء ذمة مالية تثبت خلو المتقدم من المخالفات المرورية.

اجتياز الاختبارين النظري والعملي أمام لجنة مختصة.

خطوات استخراج الرخصة لأول مرة 2025

1. التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة.
2. تقديم المستندات المطلوبة مع استمارة الطلب.
3. إجراء الفحص الطبي والحصول على الشهادات اللازمة.
4. اجتياز الاختبار النظري في قواعد المرور والإشارات.
5. اجتياز الاختبار العملي للقيادة.
6. سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة بعد إنهاء الإجراءات.

خدمة استخراج بدل فاقد إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة "استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

سداد الرسوم إلكترونيا وطباعة إيصال الطلب.

كما يمكن استخراج البدل الفاقد من وحدة المرور مباشرة بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي سارية، شهادة براءة ذمة من المخالفات، شهادة طبية حديثة، وطلب رسمي، على أن يتم تقديم الطلب خلال 30 يوما من تاريخ الفقد. 

وفي حالة فقد الرخصة خارج البلاد، يتم التقديم عبر السفارة أو القنصلية المصرية.

الرسوم المقررة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

تتراوح رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة بين  1500 : 2000  جنيه  تحت الزيادة أو النقص تقريبا، كل على حسب تجديد أو أول مرة، ويتم سدادها إلكترونيا.

يأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة المرور وتعزيز السلامة على الطرق، إلى جانب دعم التحول الرقمي الذي يسهل حصول المواطنين على الخدمات بشكل أسرع وأكثر انسيابية.

