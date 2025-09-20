تشهد محركات البحث في مصر تزايدا ملحوظا حول خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2025، باعتبارها الوثيقة الرسمية التي تتيح لحاملها القيادة بشكل قانوني وآمن.

وبذلك تسعى وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور إلى تبسيط الإجراءات سواء عبر وحدات المرور أو من خلال المنصات الرقمية مثل بوابة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2025

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

حددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الأوراق الأساسية التي يجب تجهيزها، وتشمل:

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول وصورة منها.

شهادة المؤهل الدراسي أو صورة مع الاطلاع على الأصل.

نموذج 256 مرور (طلب استخراج رخصة قيادة) يتم شراؤه من وحدة المرور.

أربع صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

شهادة الكشف الطبي وتشمل فحص النظر والباطنة من مستشفى حكومي أو عيادة مرور معتمدة.

شهادة إبراء ذمة مالية تثبت خلو المتقدم من المخالفات المرورية.

اجتياز الاختبارين النظري والعملي أمام لجنة مختصة.

خطوات استخراج الرخصة لأول مرة 2025

1. التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة.

2. تقديم المستندات المطلوبة مع استمارة الطلب.

3. إجراء الفحص الطبي والحصول على الشهادات اللازمة.

4. اجتياز الاختبار النظري في قواعد المرور والإشارات.

5. اجتياز الاختبار العملي للقيادة.

6. سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة بعد إنهاء الإجراءات.

خدمة استخراج بدل فاقد إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة "استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

سداد الرسوم إلكترونيا وطباعة إيصال الطلب.

كما يمكن استخراج البدل الفاقد من وحدة المرور مباشرة بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي سارية، شهادة براءة ذمة من المخالفات، شهادة طبية حديثة، وطلب رسمي، على أن يتم تقديم الطلب خلال 30 يوما من تاريخ الفقد.

وفي حالة فقد الرخصة خارج البلاد، يتم التقديم عبر السفارة أو القنصلية المصرية.

الرسوم المقررة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

تتراوح رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة بين 1500 : 2000 جنيه تحت الزيادة أو النقص تقريبا، كل على حسب تجديد أو أول مرة، ويتم سدادها إلكترونيا.

يأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة المرور وتعزيز السلامة على الطرق، إلى جانب دعم التحول الرقمي الذي يسهل حصول المواطنين على الخدمات بشكل أسرع وأكثر انسيابية.