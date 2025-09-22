قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر

ندى سويفى

أسقطت الأجهزة الأمنية بالجيزة عصابة الآثار المزيفة للنصب على المواطنين حيث تم ضبطهم داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر وبحوزتهم تماثيل مقلدة ومبالغ مالية ضخمة من عملات أجنبية أسلحة نارية. 

أشارت التحريات أن الكشف عن النشاط المشبوه للعصابة كان بإلقاء القبض على شاب داخل سيارة بحوزته على تمثالين يشتبه في أثريتهما، وباستجوابه حول كيفية الحصول عليهما وسبب تواجدهما معه فجر مفاجأة بأنه عضو في عصابة للنصب على المواطنين الراغبين في شراء الآثار. 

تم إعداد مأمورية استهدفت وكر العصابة الذي أرشد عنه المتهم المضبوط وانتقلت قوة أمنية إلى فيلا بمدينة 6 أكتوبر وألقت القبض على 8 متهمين آخرين عثر بحوزتهم على تمثالين آخرين يشتبه في أثريتهما ومبلغ 3 آلاف دولار مزورة وأسلحة نارية وكمية من المخدرات. 

أكتوبر النصب عصابة عصابة الآثار المزيفة

