4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر

أسقطت الأجهزة الأمنية بالجيزة عصابة الآثار المزيفة للنصب على المواطنين حيث تم ضبطهم داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر وبحوزتهم تماثيل مقلدة ومبالغ مالية ضخمة من عملات أجنبية أسلحة نارية.

أشارت التحريات أن الكشف عن النشاط المشبوه للعصابة كان بإلقاء القبض على شاب داخل سيارة بحوزته على تمثالين يشتبه في أثريتهما، وباستجوابه حول كيفية الحصول عليهما وسبب تواجدهما معه فجر مفاجأة بأنه عضو في عصابة للنصب على المواطنين الراغبين في شراء الآثار.

تم إعداد مأمورية استهدفت وكر العصابة الذي أرشد عنه المتهم المضبوط وانتقلت قوة أمنية إلى فيلا بمدينة 6 أكتوبر وألقت القبض على 8 متهمين آخرين عثر بحوزتهم على تمثالين آخرين يشتبه في أثريتهما ومبلغ 3 آلاف دولار مزورة وأسلحة نارية وكمية من المخدرات.