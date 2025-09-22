قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة وعواصف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف
حجر الزاوية للسلام المستدام.. أستاذ قانون دولي يوضح الهدف من اعتراف الدول بفلسطين
شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
حوادث

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة المارة عن طريق إلقاء أكياس مياه عليهم بقصد المزاح بالقاهرة.

يلقون أكياس المياه على المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، ونشرهم فيديوهات على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز "دير جست"

