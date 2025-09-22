يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة المارة عن طريق إلقاء أكياس مياه عليهم بقصد المزاح بالقاهرة.

يلقون أكياس المياه على المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، ونشرهم فيديوهات على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.