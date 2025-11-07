قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هشام نصر: مباراة قمة الأهلي والزمالك مفيهاش حسابات
صراع أوروبي ثلاثي على ضم مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي
أخصائية تفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: اللجنة أثبتت أثرية القنينة | خاص
محمد منير يفتتح كأس العرب في قطر.. ديسمبر المقبل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
بالصور

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده
سعيد فراج

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني بعد 3 وفيات في 3 أيام متتالية، بين أهل الفن وذويهم، وكان أحدثها والد الفنان محمد رمضان. 

ونرصد من خلال التقرير التالي، أحدث حالات الوفيات في الثلاثة أيام الماضية. 

والد محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" وفاة والده، في خبر أحزن جمهوره ومتابعيه في مصر والعالم العربي.

وكتب محمد رمضان في منشوره:  “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر. اللهم اسكنه فسيح جناته.”

محمد رمضان 

ولم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة، فيما انهالت عليه رسائل التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، داعين للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

انهارت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عقب دفن جثمان والدها في المقابر، حيث حرصت على تلاوة القرآن الكريم والدعاء له وسط حالة من الحزن الشديد. 

محمد رمضان 

كما تواجد شقيقها محمود رمضان لتلقي العزاء أمام المقابر ومواساة الحضور، فيما لم يتمالك نجل الفنان محمد رمضان دموعه وانهار بالبكاء بعد وداع جثمان جده.

وأعلن محمد رمضان إقامة عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. 

محمد رمضان 

المؤلف أحمد عبد الله

رحل مساء أول أمس الأربعاء، المؤلف والسيناريست أحمد عبدالله بعد شهور من وفاة صديقه المخرج  سامح عبد العزيز، وتم تشبيع جثمان الراحل من مسجد السراج المنير أمام حى الدقي ظهر أمس الخميس، فيما تتقبل أسرته واجب العزاء يوم السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

السيناريست الراحل أحمد عبدالله 

زوجة حسن العدل

ورحلت زوجة حسن العدل، عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، بعدما وافتها المنية داخل مستشفى القبة العسكري.

واستقبل، الفنان حسن العدل، واجب العزاء في زوجته، بقاعة الريان في مسجد آل رشدان. 

وشهد العزاء حضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربون، لتقديم واجب العزاء. 

عزاء زوجة حسن العدل 

 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان والد محمد رمضان المؤلف احمد عبد الله المؤلف أحمد عبد الله زوجة حسن العدل

