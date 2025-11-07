والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني بعد 3 وفيات في 3 أيام متتالية، بين أهل الفن وذويهم، وكان أحدثها والد الفنان محمد رمضان.

ونرصد من خلال التقرير التالي، أحدث حالات الوفيات في الثلاثة أيام الماضية.

والد محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" وفاة والده، في خبر أحزن جمهوره ومتابعيه في مصر والعالم العربي.

وكتب محمد رمضان في منشوره: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر. اللهم اسكنه فسيح جناته.”

محمد رمضان

ولم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة، فيما انهالت عليه رسائل التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، داعين للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

انهارت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عقب دفن جثمان والدها في المقابر، حيث حرصت على تلاوة القرآن الكريم والدعاء له وسط حالة من الحزن الشديد.

محمد رمضان

كما تواجد شقيقها محمود رمضان لتلقي العزاء أمام المقابر ومواساة الحضور، فيما لم يتمالك نجل الفنان محمد رمضان دموعه وانهار بالبكاء بعد وداع جثمان جده.

وأعلن محمد رمضان إقامة عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

محمد رمضان

المؤلف أحمد عبد الله

رحل مساء أول أمس الأربعاء، المؤلف والسيناريست أحمد عبدالله بعد شهور من وفاة صديقه المخرج سامح عبد العزيز، وتم تشبيع جثمان الراحل من مسجد السراج المنير أمام حى الدقي ظهر أمس الخميس، فيما تتقبل أسرته واجب العزاء يوم السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

السيناريست الراحل أحمد عبدالله

زوجة حسن العدل

ورحلت زوجة حسن العدل، عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، بعدما وافتها المنية داخل مستشفى القبة العسكري.

واستقبل، الفنان حسن العدل، واجب العزاء في زوجته، بقاعة الريان في مسجد آل رشدان.

وشهد العزاء حضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربون، لتقديم واجب العزاء.