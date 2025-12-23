قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار

حسام حامد
حسام حامد
أحمد إبراهيم

حسام حامد لصدى البلد :

“كارثة طبيعية” مغامرة واقعية صنعتها التفاصيل

المسلسل اعتمد على مزيج من البساطة والواقعية وخفة الظل

واقفت على العمل فور قراءتي للحلقات الأولى

تأجيل عرض العمل لم يؤثر على المحتوى الفني

أجرينا أبحاثًا موسعة عن حالات حقيقية لنفس ما تعرضت له شروق وذلك داخل مصر وخارجها

أعدنا تصوير مشهد أكثر من مرة بسبب ارتجال محمد سلام

في أول ظهور له كمخرج، اختار حسام حامد أن يضع قدمه بثبات في منطقة صعبة، حيث لا مكان للمبالغة ولا فرصة للاختباء خلف البهرجة، مسلسل “كارثة طبيعية” جاء كدراما اجتماعية تقترب من الناس وتلامس تفاصيل حياتهم اليومية، معتمدًا على فكرة جريئة ومعالجة هادئة جعلت العمل يحصد تفاعلًا لافتًا وإشادات واسعة، وبين مغامرة التجربة الأولى ورهان الواقعية، يفتح حسام حامد قلبه في هذا الحوار، كاشفًا كواليس العمل، وأسرار التحضير، ورؤيته للصورة والتمثيل، وكيف تحولت «الكارثة» على الشاشة إلى خطوة محسوبة في مشواره الإخراجي.

في البداية، كيف استقبلت ردود فعل الجمهور على مسلسل «كارثة طبيعية»؟

أي نجاح في النهاية توفيق من الله، أكثر ما أسعدني أن العمل وصل لشرائح مختلفة من الجمهور، وشعرت أن الناس تعاملت مع الشخصيات باعتبارها قريبة منها وليست بعيدة أو مصطنعة، المسلسل اعتمد على مزيج من البساطة والواقعية وخفة الظل، وهذا جعل المشاهد يرى نفسه داخل الأحداث، وهو أهم شيء كنت أطمح له.

محمد سلام

ما الذي جذبك إلى فكرة المسلسل منذ القراءة الأولى؟

الفكرة في الأساس تعود للمؤلف أحمد عاطف، وهو كاتب لديه قدرة كبيرة على تناول القضايا الإنسانية بهدوء وصدق، عندما قرأت الحلقات الأولى أنهيتها في يوم واحد، وشعرت أنني أمام عمل مختلف يحمل طاقة حقيقية، وليس مجرد قصة تقليدية، هنا قررت أن أخوض التجربة دون تردد.

هل كان التعاون بينك وبين المؤلف مخططًا له مسبقًا؟

لم يكن مخططًا بشكل مباشر، لكننا التقينا داخل شركة «Watch It» وبدأنا الحديث عن أفكار ومشاريع، ومع أول نقاش شعرت بوجود تفاهم كبير بيننا، وبعد قراءة الحلقات الأولى تأكدت أن هذا العمل تحديدًا هو ما كنت أبحث عنه منذ سنوات.

محمد سلام

متى بدأت مرحلة التحضير للمسلسل؟

بدأنا التحضير في سبتمبر 2024، وكانت مرحلة شاملة لكل التفاصيل: اختيار أماكن التصوير، بناء الشخصيات، الملابس، الإكسسوارات، وحتى الإيقاع النفسي لكل مشهد. ثم بدأ التصوير الفعلي في 10 أكتوبر 2024، وكان لدينا وقت كافٍ للعمل بهدوء ودقة.

هل أثر تأجيل عرض المسلسل على العمل؟

العمل كان جاهزًا منذ اللحظة الأولى، ولم نحتج إلى إعادة تصوير أو تعديل أي مشهد، وكنا واثقين من البناء الدرامي والشكل النهائي، لذلك لم يؤثر التأجيل على جودة العمل أو محتواه.

جهاد حسام الدين

فكرة حمل امرأة بسبعة أطفال دفعة واحدة غير معتادة، كيف تعاملتم معها؟

تعاملنا معها باعتبارها حالة واقعية وليست مجرد فكرة غريبة، أجرينا أبحاثًا موسعة عن حالات حقيقية داخل مصر وخارجها، وراجعنا التفاصيل الطبية والنفسية بدقة، حتى شكل الحمل، طريقة الحركة، وتأثير الحالة على الحياة اليومية، كلها أمور تم التعامل معها بحرص شديد.

وهل شمل البحث الأماكن التي ظهرت في المسلسل؟

الأماكن الحكومية مثل المستشفيات والمصالح الرسمية تمت دراستها بعناية، لأن أي خطأ بسيط قد يفقد العمل مصداقيته، وكنا حريصين أن يشعر المشاهد أن ما يراه حقيقي وليس مجرد ديكور.

جهاد حسام الدين

لاحظ الجمهور بساطة الصورة وهدوءها، هل كان ذلك مقصودًا؟

كان قرارًا واضحًا منذ البداية، ولم نرد صورة استعراضية أو لافتة للنظر بلا داعٍ، وأردنا صورة طبيعية تشبه عين المشاهد، تجعله يشعر أنه داخل الحدث، وليس مجرد متفرج على عمل مصطنع، والقصة والمشاعر هما الأساس.

هل تتذكر موقفًا طريفًا من كواليس التصوير؟

هناك مواقف كثيرة، لكن أبرزها مشهد معرفة عدد الأجنة، والفنان محمد سلام ارتجل حركة رجوع للخلف من شدة الصدمة وكأنه سيتقيأ، فجهاد انفجرت ضحكًا، والضحك انتقل لكل من كان خلف الكاميرا. اضطررنا لإعادة المشهد أكثر من مرة لأننا لم نستطع السيطرة على الضحك.

كيف تصف روح الفريق أثناء العمل؟

كانت روحًا رائعة، وأنا لا أحب العمل الفردي وأؤمن بأن كل شخص في الفريق له قيمة ورأي، لذلك بدأنا بجلسة تعارف كبيرة في منزل الفنان كمال أبو رية، ومن هنا بدأت كيمياء إنسانية حقيقية انعكست على الأداء أمام الكاميرا.

كيف ترى أداء كمال أبو رية في المسلسل؟

كمال أبو رية قدم أداءً مهمًا جدًا، ونحن لم نبحث عن كوميديا مباشرة أو إفيهات، بل عن تمثيل نابع من الموقف نفسه، وخبرته الكبيرة ساعدت على تقديم مشاهد مؤثرة وبسيطة في الوقت نفسه، دون أي مبالغة.

رغم أنه التعاون الأول بينك وبين الكاتب، بدا الانسجام واضحًا… كيف تحقق ذلك؟

الانسجام جاء من تقارب الرؤية، ومنذ النقاشات الأولى شعرنا أننا نفكر بنفس الطريقة، ومع تطور العمل تأكد هذا الإحساس. كلانا كان حريصًا على الصدق وعدم افتعال الدراما.

لو كنت مكان محمد وعرفت أنك ستصبح أبًا لسبعة أطفال دفعة واحدة، ماذا ستكون ردة فعلك؟

بصراحة شديدة… سأكون مرعوبًا، لدي طفلة واحدة وأشعر بثقل المسؤولية، فكيف بسبعة؟ مصاريف، تربية، تعليم، مستقبل، فهي مسؤولية ضخمة جدًا.

اختيار جهاد للبطولة اعتبره البعض مخاطرة، كيف ترد؟

كنت أبحث عن وجه مصري طبيعي وقريب من الناس، وجهاد ممثلة موهوبة، درست الشخصية جيدًا، ومن أول لقاء شعرت أنها الأنسب للدور، والعمل كله كان مغامرة محسوبة، خاصة مع ثقة الشركة المنتجة فيّ كمخرج في أول تجربة.

هل واجهتكم صعوبات في التصوير الخارجي؟

لا، شركة «Watch It» بقيادة المنتج عبد الله منصور وفرت كل شيء: تصاريح، معدات، تأمين، وأماكن تصوير. هذا الدعم جعل التصوير يسير بسلاسة كبيرة.

لماذا بدأ المسلسل بمشهد استشارة الشيوخ؟

لأن هذا جزء من واقعنا، وكثير من الناس يلجؤون للفتوى عندما يحتارون ومحمد كان يبحث عن مخرج يريّح ضميره، لكنه لم يجده، ومشهد بسيط لكنه صادق جدًا.

حسام حامد المخرج حسام حامد مسلسل كارثة طبيعية جهاد حسام الدين محمد سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

نائب محافظ أسوان يقود حوارًا موسعًا حول تنفيذ وثيقة استراتيجية العمل الأهلي

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2026

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُصدر 8 قرارات تأديبية لـ 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد