المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار

حسام حامد لصدى البلد :

“كارثة طبيعية” مغامرة واقعية صنعتها التفاصيل

المسلسل اعتمد على مزيج من البساطة والواقعية وخفة الظل

واقفت على العمل فور قراءتي للحلقات الأولى

تأجيل عرض العمل لم يؤثر على المحتوى الفني

أجرينا أبحاثًا موسعة عن حالات حقيقية لنفس ما تعرضت له شروق وذلك داخل مصر وخارجها

أعدنا تصوير مشهد أكثر من مرة بسبب ارتجال محمد سلام

في أول ظهور له كمخرج، اختار حسام حامد أن يضع قدمه بثبات في منطقة صعبة، حيث لا مكان للمبالغة ولا فرصة للاختباء خلف البهرجة، مسلسل “كارثة طبيعية” جاء كدراما اجتماعية تقترب من الناس وتلامس تفاصيل حياتهم اليومية، معتمدًا على فكرة جريئة ومعالجة هادئة جعلت العمل يحصد تفاعلًا لافتًا وإشادات واسعة، وبين مغامرة التجربة الأولى ورهان الواقعية، يفتح حسام حامد قلبه في هذا الحوار، كاشفًا كواليس العمل، وأسرار التحضير، ورؤيته للصورة والتمثيل، وكيف تحولت «الكارثة» على الشاشة إلى خطوة محسوبة في مشواره الإخراجي.

في البداية، كيف استقبلت ردود فعل الجمهور على مسلسل «كارثة طبيعية»؟

أي نجاح في النهاية توفيق من الله، أكثر ما أسعدني أن العمل وصل لشرائح مختلفة من الجمهور، وشعرت أن الناس تعاملت مع الشخصيات باعتبارها قريبة منها وليست بعيدة أو مصطنعة، المسلسل اعتمد على مزيج من البساطة والواقعية وخفة الظل، وهذا جعل المشاهد يرى نفسه داخل الأحداث، وهو أهم شيء كنت أطمح له.

ما الذي جذبك إلى فكرة المسلسل منذ القراءة الأولى؟

الفكرة في الأساس تعود للمؤلف أحمد عاطف، وهو كاتب لديه قدرة كبيرة على تناول القضايا الإنسانية بهدوء وصدق، عندما قرأت الحلقات الأولى أنهيتها في يوم واحد، وشعرت أنني أمام عمل مختلف يحمل طاقة حقيقية، وليس مجرد قصة تقليدية، هنا قررت أن أخوض التجربة دون تردد.

هل كان التعاون بينك وبين المؤلف مخططًا له مسبقًا؟

لم يكن مخططًا بشكل مباشر، لكننا التقينا داخل شركة «Watch It» وبدأنا الحديث عن أفكار ومشاريع، ومع أول نقاش شعرت بوجود تفاهم كبير بيننا، وبعد قراءة الحلقات الأولى تأكدت أن هذا العمل تحديدًا هو ما كنت أبحث عنه منذ سنوات.

متى بدأت مرحلة التحضير للمسلسل؟

بدأنا التحضير في سبتمبر 2024، وكانت مرحلة شاملة لكل التفاصيل: اختيار أماكن التصوير، بناء الشخصيات، الملابس، الإكسسوارات، وحتى الإيقاع النفسي لكل مشهد. ثم بدأ التصوير الفعلي في 10 أكتوبر 2024، وكان لدينا وقت كافٍ للعمل بهدوء ودقة.

هل أثر تأجيل عرض المسلسل على العمل؟

العمل كان جاهزًا منذ اللحظة الأولى، ولم نحتج إلى إعادة تصوير أو تعديل أي مشهد، وكنا واثقين من البناء الدرامي والشكل النهائي، لذلك لم يؤثر التأجيل على جودة العمل أو محتواه.

فكرة حمل امرأة بسبعة أطفال دفعة واحدة غير معتادة، كيف تعاملتم معها؟

تعاملنا معها باعتبارها حالة واقعية وليست مجرد فكرة غريبة، أجرينا أبحاثًا موسعة عن حالات حقيقية داخل مصر وخارجها، وراجعنا التفاصيل الطبية والنفسية بدقة، حتى شكل الحمل، طريقة الحركة، وتأثير الحالة على الحياة اليومية، كلها أمور تم التعامل معها بحرص شديد.

وهل شمل البحث الأماكن التي ظهرت في المسلسل؟

الأماكن الحكومية مثل المستشفيات والمصالح الرسمية تمت دراستها بعناية، لأن أي خطأ بسيط قد يفقد العمل مصداقيته، وكنا حريصين أن يشعر المشاهد أن ما يراه حقيقي وليس مجرد ديكور.

لاحظ الجمهور بساطة الصورة وهدوءها، هل كان ذلك مقصودًا؟

كان قرارًا واضحًا منذ البداية، ولم نرد صورة استعراضية أو لافتة للنظر بلا داعٍ، وأردنا صورة طبيعية تشبه عين المشاهد، تجعله يشعر أنه داخل الحدث، وليس مجرد متفرج على عمل مصطنع، والقصة والمشاعر هما الأساس.

هل تتذكر موقفًا طريفًا من كواليس التصوير؟

هناك مواقف كثيرة، لكن أبرزها مشهد معرفة عدد الأجنة، والفنان محمد سلام ارتجل حركة رجوع للخلف من شدة الصدمة وكأنه سيتقيأ، فجهاد انفجرت ضحكًا، والضحك انتقل لكل من كان خلف الكاميرا. اضطررنا لإعادة المشهد أكثر من مرة لأننا لم نستطع السيطرة على الضحك.

كيف تصف روح الفريق أثناء العمل؟

كانت روحًا رائعة، وأنا لا أحب العمل الفردي وأؤمن بأن كل شخص في الفريق له قيمة ورأي، لذلك بدأنا بجلسة تعارف كبيرة في منزل الفنان كمال أبو رية، ومن هنا بدأت كيمياء إنسانية حقيقية انعكست على الأداء أمام الكاميرا.

كيف ترى أداء كمال أبو رية في المسلسل؟

كمال أبو رية قدم أداءً مهمًا جدًا، ونحن لم نبحث عن كوميديا مباشرة أو إفيهات، بل عن تمثيل نابع من الموقف نفسه، وخبرته الكبيرة ساعدت على تقديم مشاهد مؤثرة وبسيطة في الوقت نفسه، دون أي مبالغة.

رغم أنه التعاون الأول بينك وبين الكاتب، بدا الانسجام واضحًا… كيف تحقق ذلك؟

الانسجام جاء من تقارب الرؤية، ومنذ النقاشات الأولى شعرنا أننا نفكر بنفس الطريقة، ومع تطور العمل تأكد هذا الإحساس. كلانا كان حريصًا على الصدق وعدم افتعال الدراما.

لو كنت مكان محمد وعرفت أنك ستصبح أبًا لسبعة أطفال دفعة واحدة، ماذا ستكون ردة فعلك؟

بصراحة شديدة… سأكون مرعوبًا، لدي طفلة واحدة وأشعر بثقل المسؤولية، فكيف بسبعة؟ مصاريف، تربية، تعليم، مستقبل، فهي مسؤولية ضخمة جدًا.

اختيار جهاد للبطولة اعتبره البعض مخاطرة، كيف ترد؟

كنت أبحث عن وجه مصري طبيعي وقريب من الناس، وجهاد ممثلة موهوبة، درست الشخصية جيدًا، ومن أول لقاء شعرت أنها الأنسب للدور، والعمل كله كان مغامرة محسوبة، خاصة مع ثقة الشركة المنتجة فيّ كمخرج في أول تجربة.

هل واجهتكم صعوبات في التصوير الخارجي؟

لا، شركة «Watch It» بقيادة المنتج عبد الله منصور وفرت كل شيء: تصاريح، معدات، تأمين، وأماكن تصوير. هذا الدعم جعل التصوير يسير بسلاسة كبيرة.

لماذا بدأ المسلسل بمشهد استشارة الشيوخ؟

لأن هذا جزء من واقعنا، وكثير من الناس يلجؤون للفتوى عندما يحتارون ومحمد كان يبحث عن مخرج يريّح ضميره، لكنه لم يجده، ومشهد بسيط لكنه صادق جدًا.