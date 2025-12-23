قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

اتفاق شرم الشيخ بين النص والتطبيق.. التزامات غائبة وموقف دولي صامت| ومحلل يوضح

غزة
غزة
ياسمين القصاص

رغم الوعود التي رافقت توقيع اتفاق شرم الشيخ باعتباره محطة لوقف التصعيد وتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة، تكشف الوقائع على الأرض عن مسار مغاير تماما. 

فالاتفاق، الذي كان من المفترض أن يشكل إطارا ملزما لخفض العنف وفتح المسارات الإنسانية، تحول في ظل غياب الضغط الدولي،ولا سيما من الولايات المتحدة إلى غطاء سياسي تستثمره إسرائيل لمواصلة سياساتها العدوانية دون محاسبة. 

وبين خروقات متكررة، والتفاف على الالتزامات الإنسانية، وصمت دولي مريب، بات الاتفاق مثالا صارخا على الفجوة بين النصوص المعلنة والتطبيق الفعلي، وعلى ثمن يدفعه المدنيون يوميا من دمائهم ومعاناتهم.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل الفلسطيني وأستاذ القانون الدولي، إن  استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك اتفاق شرم الشيخ بكل وقاحة هو نتيجة مباشرة لسياسة التواطؤ الدولي وعلى رأسها غياب ضغط فعّال من الولايات المتحدة الأمريكية لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما أفرغ الاتفاق من جوهره الحقيقي وجعله أداة سياسية بيد تل أبيب لتعويم عدوانها بدل أن يكون آلية لوقف الدماء.

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الاتفاق، الذي روج له على أنه خطوة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة في غزة، بات غطاءً لسياسات الاحتلال العدوانية، إذ تواصل القوات الإسرائيلية قتل المدنيين وارتكاب الخروقات اليومية بينما تدعي الالتزام به.

وأكد أبو لحية، أن تقارير متعددة وثقت رفض تل أبيب تنفيذ التزامات إنسانية واضحة، ومنها قيود صارمة على دخول المواد الأساسية والوقود بالمعدلات المتفق عليها، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الاتفاق كتحيّل سياسي وليس كالتزام ملزم.

وأشار أبو لحية، إلى أن الأمر لا يقتصر على الانتهاكات الميدانية فقط، فالصورة الدولية للاتفاق قد ساهمت في إخماد موجات الاحتجاج العالمية التي كانت تسعى لوقف ما وصفه كثير من المراقبين بالعنف المفرط ضد المدنيين، ما منح إسرائيل هامشًا أوسع لمواصلة سياساتها دون مساءلة حقيقية.  

وتابع: "كما أن تحكم الاحتلال في توزيع المساعدات الإنسانية بما يخدم أهدافه الأمنية والسياسية يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ويعكس استغلال الاتفاق كوسيلة ضغط على السكان بدل أن يكون وسيلة لوقف المعاناة". 

واختتم: "اغتيال رائد سعد وغيره من عناصر وقيادات حماس والفصائل الفلسطينية والمدنيين في غزة لن يكون حدثا معزولا، بل نتيجة طبيعية لنهج يتغاضى عنه المجتمع الدولي ويترك إسرائيل تستثمر في ثغرات الاتفاق لتكريس احتلالها، وفي ظل هذا الواقع فإن من غير المتوقع أن تتحرك حماس أو أي فصيل فلسطيني بفعالية لوقف هذه الخروقات". 

غزة قطاع غزة الاحتلال اتفاق شرم الشيخ الفلسطينيين فلسطين إسرائيل

