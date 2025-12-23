قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
توك شو

صندوق تحيا مصر يقدم 350 طن مساعدات للأشقاء في غزة

البهى عمرو

أكد هشام خليفة، مدير إدارة المشروعات بصندوق تحيا مصر، أن صندوق تحيا مصر، منذ بدء الأزمة في غزة، يعتبر هو الأكثر دعما للأشقاء في غزة، موضحًا أن آخر قافلة ضمت حوالي 350 طن مساعدات للأشقاء في غزة.

 وقال خليفة، خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين عبيدة أمير ونهاد سمير وأحمد دياب، أن الصندوق قام بإرسال 7 قوافل، وأن جميع القوافل تضم عددا كبيرا من المساعدات.

وأضاف أن من ضمن المساعدات التي قدمت عبارة عن مفروشات، من أجل مواجهة حالة الجو، بجانب المساعدات الغذائية، وأن الصندوق يتشارك مع الجميع لتوفير احتياجات الأشقاء في غزة. 

وأوضح أن المواطنين يحق لهم المشاركة في الدعم المادي لتقديم المساعدات لأهالي غزة، وأن القافلة المقبلة ستكون خلال شهر رمضان، وأن الصندوق يفتح باب استقبال المواطنين للمساعدة في تغليف المساعدات.  

وفي وقت سابق، تحدث زياد قاسم، مراسل “القاهرة الإخبارية”، عن تفاصيل القافلة رقم 100 من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة»، إذ انطلقت شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري باتجاه قطاع غزة.

وقال «قاسم»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، إن الشاحنات توجهت عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، حيث تخضع في منفذ العوجة لعمليات التدقيق والمراجعة من قبل الجهات الأمنية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انتقالها إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ حمولتها من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة.

وأضاف أن القافلة تضم مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات، التي تشمل مواد غذائية، ومستـلزمات طبية، ومساعدات إغاثية، إلى جانب كميات من المواد البترولية التي كانت في مقدمة الشاحنات المتدفقة من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية.

وأشار قاسم إلى أن القافلة تضم أيضًا أعدادًا كبيرة من مواد الإيواء، بما في ذلك الخيام، والأغطية، والملابس الشتوية، والمراتب، وذلك في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بمخيمات النازحين في قطاع غزة جراء المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الماضي، والتي تسببت في تضرر وغرق أكثر من 90% من الخيام، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وأكد أن شاحنات المساعدات ما زالت تتدفق من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في تنسيق إدخال هذه المساعدات، إلى جانب تنسيقه المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الأممية العاملة داخل القطاع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحديث قوائم الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة.

المساعدات صندوق تحيا مصر غزة القاهرة الإخبارية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

