أخبار العالم

"سلمان للإغاثة" يواصل إيواء نازحي جنوب غزة بعد المنخفض الجوي

الملك سلمان للإغاثة
الملك سلمان للإغاثة
أ ش أ

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنه يواصل تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية الميدانية العاجلة للأسر النازحة في مخيمات جنوب غزة؛ عقب الأضرار التي لحقت بالخيام وممتلكات النازحين جراء المنخفض الجوي الذي ضرب مؤخرا القطاع.


وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم /الثلاثاء/ أن هذه الجهود تأتي لتلبية الاحتياجات العاجلة لفصل الشتاء وتأمين المأوى الذي يقي الأسر المتضررة من المنخفضات الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة التي تسببت في تضرر وجرف عدد من الخيام و عمقت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يواجه الآلاف ظروفا إنسانية شديدة الصعوبة تتضاعف أثرها على الأطفال والنساء وكبار السن.


يأتي هذا في الوقت الذي جدد فيه المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، دعوته العاجلة إلى العالم والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لإغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة، مؤكدا أن الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة.


ودعا "بصل" إلى البدء الفوري والعاجل بعملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته، لافتا إلى أن أكثر من 17 بناية سكنية انهارت بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في القطاع.

