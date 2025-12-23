قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

"أطباء بلا حدود" تطالب بالضغط على إسرائيل لتخفيف قيودها على المنظمات الإنسانية في غزة

أ ش أ

طالبت مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود إيناس أبو خلف، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتخفيف قيودها من أجل تمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها في قطاع غزة.


وقالت - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الثلاثاء - إن قطاع غزة في هذه المرحلة بحاجة إلى دعم وتمكين القطاع الإغاثي لتلبية احتياجات سكانه الضرورية ، وليس فرض المزيد من القيود والمحددات. 


وأضافت أن القيود الإسرائيلية الجديدة التي فرضتها على المنظمات الإغاثية العاملة في غزة وإلزامها بإجراءات جديدة للتسجيل تقوض استمرار عمل هذه المنظمات في القطاع مع حلول العام القادم 2026، مشيرة إلى أن هذه القرارات لا تهدد فقط الاستجابة الإنسانية في القطاع ولكن يهدد العمل الإغاثي والإنساني في الضفة الغربية أيضا.


وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد حذرت أمس من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الخاصة بتسجيل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة قد تدفع بالأنشطة الإنسانية إلى نقطة الانهيار، وتدخل الرعاية الصحية في دائرة خطر غير مسبوق.

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

