5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم ، إثر تحطم طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية بالقرب من مدينة جالفستون قبالة ساحل ولاية تكساس الأمريكية، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.

وأوضحت البحرية المكسيكية في بيان ، أن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص، بينهم أربعة ضباط من البحرية وأربعة مدنيين من بينهم طفل. وأضاف البيان أن اثنين من الركاب ينتمون إلى مؤسسة "ميتشو وماو"، وهي منظمة غير ربحية تقدم المساعدة للأطفال المكسيكيين.

من جهته، أكد الضابط في خفر السواحل الأمريكي، لوك بيكر، وفاة خمسة أشخاص، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب الحادث.

يذكر أن هذا الحادث يأتي بعد أسبوع فقط من تحطم طائرة صغيرة أخرى في وسط المكسيك، أسفر عن مصرع سبعة أشخاص على الأقل، ما يسلط الضوء على تكرار حوادث الطيران المدني والعسكري في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.