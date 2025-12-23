العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا

يترقب آلاف العملاء في مصر موعد رد استحقاقات شهادات الـ27% من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بعد انتهاء مدة الشهادات مرتفعة العائد التي طُرحت خلال العامين الماضيين، وسط تساؤلات متزايدة حول توقيت رد الأموال وأفضل البدائل المتاحة للادخار في المرحلة المقبلة، خاصة مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.

موعد رد استحقاقات شهادات الـ27% و23.5%

يبدأ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2026، في رد قيمة الشهادات مرتفعة الفائدة، والتي يبلغ سعر العائد عليها 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا، و27% سنويًا يُصرف في نهاية المدة، وذلك مباشرة في الحسابات البنكية للعملاء دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات.







ويشمل رد الاستحقاقات جميع العملاء أصحاب الشهادات سواء في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث تُضاف قيمة أصل الشهادة تلقائيًا إلى الحساب المرتبط بها فور انتهاء مدة الشهادة.

متى بدأ طرح الشهادات بفائدة 27% و23.5%؟

كان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا إتاحة شراء الشهادات مرتفعة الفائدة في 5 يناير 2024، بسعر فائدة 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا، و27% سنويًا يُصرف سنويًا، على أن يبدأ تفعيل الشهادات فعليًا اعتبارًا من 8 يناير 2024.

وجاء طرح هذه الشهادات في وقت شهدت فيه الأسواق المالية معدلات تضخم مرتفعة، ما دفع البنوك الحكومية لتقديم أوعية ادخارية بعوائد غير مسبوقة لجذب السيولة وكبح جماح التضخم.



تفاصيل الشهادات بفائدة 27% و23.5%

الشهادات في البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري الشهادات الادخارية تحت مسمى الشهادة البلاتينية، حيث جاءت على النحو التالي:

الشهادة الأولى بعائد 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا

الشهادة الثانية بعائد 27% سنويًا يُصرف في نهاية مدة الشهادة

مدة الشهادتين عام واحد فقط دون تجديد تلقائي

الشهادات في بنك مصر

أما بنك مصر، فقد طرح الشهادات الادخارية تحت مسمى شهادة طلعت حرب، بنفس الشروط تقريبًا:

شهادة بعائد 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا

شهادة بعائد 27% سنويًا يُصرف في نهاية المدة

مدة الشهادتين عام واحد فقط

فئات الشهادات وشروطها

تصدر الشهادات مرتفعة الفائدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهي متاحة للأشخاص الطبيعيين من بالغين وقُصّر، سواء من المصريين أو الأجانب.

ويتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي لعملية الشراء، ولا يتم تجديدها تلقائيًا عند انتهاء المدة. كما تتيح البنوك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المعلنة من كل بنك.

متى تم وقف طرح الشهادات بفائدة 27% و23.5%؟

قرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيقاف إصدار وشراء الشهادات مرتفعة الفائدة، والتي يصل العائد عليها إلى 27% سنويًا ثابتًا ولمدة عام واحد، وذلك اعتبارًا من 27 أبريل 2025، بعد تراجع الضغوط التضخمية وتغير توجهات السياسة النقدية.

كيف يتم رد استحقاقات الشهادات؟

مع اقتراب موعد انتهاء الشهادات، أكد البنكان أن رد استحقاقات شهادات الـ27% و23.5% سيتم تلقائيًا، حيث تُضاف قيمة أصل الشهادة إلى الحساب البنكي المرتبط بها فور حلول تاريخ الاستحقاق، دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو تقديم أي طلب.