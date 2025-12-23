قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا

عبد العزيز جمال

يترقب آلاف العملاء في مصر موعد رد استحقاقات شهادات الـ27% من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بعد انتهاء مدة الشهادات مرتفعة العائد التي طُرحت خلال العامين الماضيين، وسط تساؤلات متزايدة حول توقيت رد الأموال وأفضل البدائل المتاحة للادخار في المرحلة المقبلة، خاصة مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.

موعد رد استحقاقات شهادات الـ27% و23.5%

يبدأ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2026، في رد قيمة الشهادات مرتفعة الفائدة، والتي يبلغ سعر العائد عليها 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا، و27% سنويًا يُصرف في نهاية المدة، وذلك مباشرة في الحسابات البنكية للعملاء دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات.
 

وظائف البنوك الأهلي ومصر والقاهرة والإسكندرية (شروط التقديم


 

ويشمل رد الاستحقاقات جميع العملاء أصحاب الشهادات سواء في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث تُضاف قيمة أصل الشهادة تلقائيًا إلى الحساب المرتبط بها فور انتهاء مدة الشهادة.

متى بدأ طرح الشهادات بفائدة 27% و23.5%؟

كان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا إتاحة شراء الشهادات مرتفعة الفائدة في 5 يناير 2024، بسعر فائدة 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا، و27% سنويًا يُصرف سنويًا، على أن يبدأ تفعيل الشهادات فعليًا اعتبارًا من 8 يناير 2024.

وجاء طرح هذه الشهادات في وقت شهدت فيه الأسواق المالية معدلات تضخم مرتفعة، ما دفع البنوك الحكومية لتقديم أوعية ادخارية بعوائد غير مسبوقة لجذب السيولة وكبح جماح التضخم.
 

بنكا الأهلي ومصر يعلنان وقف شهادات الـ25%

تفاصيل الشهادات بفائدة 27% و23.5%

الشهادات في البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري الشهادات الادخارية تحت مسمى الشهادة البلاتينية، حيث جاءت على النحو التالي:

الشهادة الأولى بعائد 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا
الشهادة الثانية بعائد 27% سنويًا يُصرف في نهاية مدة الشهادة
مدة الشهادتين عام واحد فقط دون تجديد تلقائي

الشهادات في بنك مصر

أما بنك مصر، فقد طرح الشهادات الادخارية تحت مسمى شهادة طلعت حرب، بنفس الشروط تقريبًا:

شهادة بعائد 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا
شهادة بعائد 27% سنويًا يُصرف في نهاية المدة
مدة الشهادتين عام واحد فقط

فئات الشهادات وشروطها

تصدر الشهادات مرتفعة الفائدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهي متاحة للأشخاص الطبيعيين من بالغين وقُصّر، سواء من المصريين أو الأجانب.

ويتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي لعملية الشراء، ولا يتم تجديدها تلقائيًا عند انتهاء المدة. كما تتيح البنوك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المعلنة من كل بنك.

متى تم وقف طرح الشهادات بفائدة 27% و23.5%؟

قرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيقاف إصدار وشراء الشهادات مرتفعة الفائدة، والتي يصل العائد عليها إلى 27% سنويًا ثابتًا ولمدة عام واحد، وذلك اعتبارًا من 27 أبريل 2025، بعد تراجع الضغوط التضخمية وتغير توجهات السياسة النقدية.

كيف يتم رد استحقاقات الشهادات؟

مع اقتراب موعد انتهاء الشهادات، أكد البنكان أن رد استحقاقات شهادات الـ27% و23.5% سيتم تلقائيًا، حيث تُضاف قيمة أصل الشهادة إلى الحساب البنكي المرتبط بها فور حلول تاريخ الاستحقاق، دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو تقديم أي طلب.

 

شهادات الـ27 البنك الأهلي المصري موعد رد استحقاقات شهادات الـ27 و235 الشهادات في البنك الأهلي المصري الشهادات في بنك مصر

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

جهود محافظة أسوان

نائب محافظ أسوان يقود حوارًا موسعًا حول تنفيذ وثيقة استراتيجية العمل الأهلي

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2026

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُصدر 8 قرارات تأديبية لـ 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

