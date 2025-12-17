بدائل شهادة الـ27% من البنك الأهلي المصري| اقتصادي: ما زالت الأعلى عائدا حتى الآن

مع اقتراب موعد استحقاق شهادة الادخار ذات العائد المرتفع 27% التي طرحها البنك الأهلي المصري قبل عامين، يتزايد اهتمام عدد كبير من العملاء بالبحث عن أوعية ادخارية بديلة تحقق لهم عائدا مناسبا، خاصة في ظل التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التساؤلات بعد إعلان البنك الأهلي وقف إصدار هذه الشهادة بنهاية أبريل 2025، ما دفع الكثيرين إلى دراسة الخيارات المتاحة للاستثمار الآمن داخل الجهاز المصرفي.

وكانت شهادة الـ27% من البنك الأهلي المصري من أعلى الشهادات الادخارية من حيث العائد في السوق المصرفي المصري، حيث تم طرحها بآجل عام واحد، مع السماح بتجديدها مرة واحدة فقط. ويحل موعد استحقاقها في يناير المقبل، على أن يحصل العميل عندها على كامل قيمة الشهادة بالإضافة إلى العائد السنوي المحتسب.

وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي ماجد فهمي، إن هذه الشهادة ما زالت حتى الآن الأعلى عائدا بين جميع الأوعية الادخارية المتاحة بالبنوك المصرية، لا سيما في ظل اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي منذ شهر أبريل الماضي.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات له، أن العائد يتم صرفه سنويا، مع استرداد كامل قيمة الشهادة عند تاريخ الاستحقاق.

من جانبه، صرح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري- خلال تصريحات له، بأن التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل بنسب تتراوح ما بين 4% و5%.

وأكد الإتربي، أن رغم ذلك، يعتبر العائد على غالبية شهادات البنك الأهلي لن يشهد خفضا مماثلا بنفس النسبة، الأمر الذي يمنح هذه الشهادات ميزة تنافسية خلال المرحلة المقبلة.

البدائل المتاحة لشهادة الـ27% من البنك الأهلي المصري

وأوضح محمد الإتربي أن البدائل الأنسب حاليا لشهادات العائد السنوي 27% تتمثل في الشهادات البلاتينية أو الشهادات الثلاثية، والتي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات.

وتابع: "تتميز هذه الشهادات بعائد ثابت يصل إلى 17%، أو بعائد متدرج قد يبلغ 23% خلال العام الأول، مؤكدا أن هذه الأوعية الادخارية ستظل من بين الأعلى عائدا حتى مع أي خفض جديد في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي".

شهادة البنك الأهلي الثلاثية بعائد شهري 17%

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، تتمتع الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت 17% بعدد من المزايا، من أبرزها:

- يبدأ الاكتتاب في الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

- مدة الشهادة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الشراء.

- عائد ثابت طوال فترة الشهادة بنسبة 17% سنويا، ويتم صرفه بشكل شهري.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها بضمان الشهادة.

الشهادات البلاتينية بعائد متدرج يصل إلى 23%

أما الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج ولمدة ثلاث سنوات، فتعد من أبرز البدائل المتاحة حاليا، حيث يصل العائد فيها إلى 23% خلال العام الأول، وتتمثل أهم مزاياها في الآتي:

- إمكانية شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

- احتساب العائد على الشهادة طوال مدة الثلاث سنوات.

- يبلغ العائد 23% في السنة الأولى، و18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من البنك الأهلي المصري.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة بضمان هذه الشهادات.

والجدير بالذكر، أنه بذلك تمثل هذه الشهادات خيارات مناسبة للراغبين في استثمار أموالهم بعوائد مرتفعة نسبيا، مع الحفاظ على درجة عالية من الأمان والاستقرار المالي.