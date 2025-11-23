السكرتير العام المساعد بأسوان لافتتاح فرع البنك الأهلى المصرى الجديد بمدينة كلابشة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء رماح السيد بإفتتاح فرع البنك الأهلى المصرى الجديد بمدينة كلابشة والذى يعتبر أول فرع على الطريق الزراعى الشرقى كوم أمبو / إدفو ، وتم إنشاؤه على مساحة 360 م2 لتقديم جميع العمليات والخدمات المالية والمصرفية ، بجانب الصراف الإلكترونى التابع للبنك لتقديم التسهيلات المختلفة للعملاء فى الصرف والإيداع.

وذلك فى حضور طارق عبد البارى رئيس المنطقة الفرعية 2 للبنك الأهلى بأسوان ، وياسر أمر الله مدير فرع كلابشة ، فضلاً عن محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، وعلى ياسين رئيس مدينة كلابشة ، وكذا القيادات التنفيذية والبرلمانية والدينية.

البنك الاهلي

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إفتتاح مثل هذه الصروح المصرفية بالتقنيات التكنولوجية الحديثة يعد بمثابة إضافة هامة لجذب المزيد من الإستثمارات على أرض المحافظة ، بجانب مساهمته فى دعم المشروعات المختلفة ، علاوة على دعم الخدمات الجماهيرية المتنوعة .

وأشار إلى أن الفرع الجديد يليق بالمواطن والمستثمر الأسوانى فى الشكل والجوهر من خلال الإرتقاء بأسلوب العمل فى الخدمات المالية والمصرفية وهو الذى سيترجم إلى زيادة ثقة العملاء والجهات المختلفة فى الجهاز المصرفى ، ووجه محافظ أسوان شكره لجميع القائمين على تنفيذ هذا الصرح ليستمر البنك الأهلى فى إنجازاته المتتالية لخدمة المجتمع بإعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للإقتصاد الوطنى .