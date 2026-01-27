نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، إن إسرائيل لن تسمح بدخول الجنود الأتراك أو القطريين إلى قطاع غزة، مؤكداً أن إقامة دولة فلسطينية في القطاع غير واردة، وأن السيطرة الأمنية لإسرائيل ستظل شاملة من الأردن وحتى البحر، بما في ذلك غزة.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من إعادة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير، ران غويلي، من قطاع غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل قد أنجزت مهمتها المتعلقة بالأسرى، وبدأت الآن مرحلة تفكيك حركة حماس ونزع سلاح القطاع.

وأضاف: "إن النصر الكامل يعتمد على ثلاثة عناصر: عودة جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح. بالأمس أنجزنا الأمر الأول".