وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صورة لـ نتنياهو بشريط لاصق على كاميرا هاتفه تثير جدلا واسعا حول الأمن الرقمي

القسم الخارجي

أثارت صورة متداولة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر فيها وهو يتحدث عبر هاتفه المحمول بينما تغطي كاميرته الخلفية قطعة من الشريط اللاصق، أثارت موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الأمنية.

ورجح متابعون وخبراء في الأمن السيبراني أن يكون هذا التصرف إجراءً احترازياً يهدف إلى منع أي محاولات تجسس أو مراقبة رقمية، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من اختراق الهواتف الذكية أو تشغيل الكاميرات دون علم المستخدم، لا سيما في المواقع الحساسة أو أثناء مناقشة ملفات أمنية.

وانقسمت التفسيرات حول الصورة بين من اعتبرها خطوة روتينية يتبعها مسؤولون رفيعو المستوى، وبين من رأى فيها دلالة على تصاعد التهديدات الرقمية التي تواجه القيادات السياسية، في عصر أصبحت فيه الهواتف الذكية أدوات محتملة لجمع المعلومات.

وأشار مختصون إلى أن تغطية كاميرات الهواتف باتت ممارسة شائعة بين سياسيين ومسؤولين أمنيين حول العالم، في إطار إجراءات الحماية الشخصية وتقليل مخاطر التسريب أو التصوير غير المصرح به.

ومع اتساع نطاق تداول الصورة، عاد النقاش العام ليتصدر المشهد حول قضايا الأمن الرقمي، وحماية الخصوصية، والمخاطر المرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية، في وقت تتزايد فيه التحديات التقنية والتهديدات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتف نتنياهو شريط لاصق على هاتف نتنياهو الأمن السيبراني

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

الطماطم

دود الطماطم كله بروتينات والأسعار سترتفع.. نقيب الفلاحين يوضح

سونيا الحبال

خبيرة أبراج تكشف أسرار منازل القمر وتأثيرها على المشاعر والحياة اليومية

اللحوم

الأضاحي بكام في 2026.. نقيب الفلاحين يعلن أسعار الجمال والبقري والجاموسي

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

