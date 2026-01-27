صورة لـ نتنياهو بشريط لاصق على كاميرا هاتفه تثير جدلا واسعا حول الأمن الرقمي

أثارت صورة متداولة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر فيها وهو يتحدث عبر هاتفه المحمول بينما تغطي كاميرته الخلفية قطعة من الشريط اللاصق، أثارت موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الأمنية.

ورجح متابعون وخبراء في الأمن السيبراني أن يكون هذا التصرف إجراءً احترازياً يهدف إلى منع أي محاولات تجسس أو مراقبة رقمية، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من اختراق الهواتف الذكية أو تشغيل الكاميرات دون علم المستخدم، لا سيما في المواقع الحساسة أو أثناء مناقشة ملفات أمنية.

وانقسمت التفسيرات حول الصورة بين من اعتبرها خطوة روتينية يتبعها مسؤولون رفيعو المستوى، وبين من رأى فيها دلالة على تصاعد التهديدات الرقمية التي تواجه القيادات السياسية، في عصر أصبحت فيه الهواتف الذكية أدوات محتملة لجمع المعلومات.

وأشار مختصون إلى أن تغطية كاميرات الهواتف باتت ممارسة شائعة بين سياسيين ومسؤولين أمنيين حول العالم، في إطار إجراءات الحماية الشخصية وتقليل مخاطر التسريب أو التصوير غير المصرح به.

ومع اتساع نطاق تداول الصورة، عاد النقاش العام ليتصدر المشهد حول قضايا الأمن الرقمي، وحماية الخصوصية، والمخاطر المرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية، في وقت تتزايد فيه التحديات التقنية والتهديدات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.