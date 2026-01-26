نتنياهو: المرحلة الثانية هي نزع سلاح حماس وليس الإعمار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المرحلة الثانية هي نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح وليس الإعمار.



ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام جلسة الكنيست العامة خلال لقائه رئيس وزراء ألبانيا، الذي وصل في زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى عودة آخر جندي إسرائيلي مختطف، ران غويلي، قائلاً: "لم يعد هناك رهائن في غزة، لدينا مصلحة في تسريع المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، والتي تشمل تجريد القطاع من السلاح ونزع سلاح حماس".

وفي وقت سابق، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعودة الرهينة الأخير، ران غويلي، من قطاع غزة.

وقال نتنياهو : "راني، بطل إسرائيل، دخل أولاً وخرج أخيراً"، وأشاد بالجيش الإسرائيلي قائلاً: "هذا إنجاز عظيم".

أعلن الجيش الإسرائيلي ، الأثنين، بعد التأكد من هوية جثمان الجندي ران غويلي الذي تم اختطافه أثناء أحداث السابع من أكتوبر 2023، لم يعد هناك رسميا أي رهائن محتجزين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن ممثلي الجيش أبلغوا عائلة الجندي المخطوف ران غولي بعد اكتمال عملية تحديد هويته من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل وشرطة الجيش الإسرائيلي (الربانية العسكرية)، وأنه تم تسليم جثمانه للدفن.

وبحسب المعلومات والاستخبارات المتوفرة، فقد قتل الرقيب ران غولي، من وحدة ياسام (وحدة الدورية الخاصة)، البالغ من العمر 24 عاما وقت وفاته ، في صباح 7 أكتوبر 2023، وتم اختطاف جثمانه إلى قطاع غزة.

كما أعلن الجيش أن جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة قد تم إعادتهم إلى ذويهم.